Totes les noves construccions d'Ensenyament a Girona, acabades abans del 2024

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va afirmar ahir que cap dels projectes escolars aprovats a les comarques gironines per afrontar la crisi de la covid-19 anirà més enllà del 2024. Bargalló va ressaltar que dels 17 projectes que el Govern va aprovar la setmana passada després de la modificació del Pla Econòmic i Financer d'Inversions del Departament d'Educació, 5 són de les comarques de Girona. Va afegir que dels 90 milions, 25 milions són pels projectes de Girona.

També va remarcar que a Catalunya hi ha 1.200 mòduls prefabricats, 300 dels quals estan a les comarques de Girona. O sigui, les comarques de Girona tenen més mòduls prefabricats que la resta del país. Va afirmar que els mòduls, entre d'altres, són la causa per la qual Ensenyament fa 5 noves construccions a Girona

El conseller d'Educació va fer les afirmacions en el decurs d'una visita als terrenys on es duran a terme noves construccions escolars a les comarques gironines. Concretament, el nou l'Institut de Vilafant, l'ampliació de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú i la nova construcció de l'Escola Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí.

La primera visita del conseller d'Educació va ser a l'Ajuntament de Vilafant, on el va rebre l'alcaldessa, Consol Cantenys. Després, va visitar l'Institut de Vilafant, on es va reunir amb l'equip directiu del centre, i els terrenys on es construirà l'edifici del nou institut. Bargalló va exposar que s'havia encarregat a la comunitat educativa i a l'Ajuntament un procés d'idees per veure quin tipus de centre es volia. El procés començarà el setembre i acabarà l'octubre.

La segona visita va ser a l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú, on, acompanyat de l'alcalde, Lluís Guinó, va fer una reunió amb l'equip directiu del centre. El conseller va explicar que fan una inversió de 4,2 milions d'euros.

Finalment, el conseller Bargalló va arribar a l'escola Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí on, conjuntament amb l'alcalde de la població, Marc Garcia, també es va reunir amb l'equip directiu del centre. Per acabar, el conseller va visitar els terrenys on s'edificarà el nou edifici de l'escola.