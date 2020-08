Bèlgica recomana quarantena als viatgers que arribin de les comarques gironines

El Govern de Bèlgica va ampliar ahir l'obligació de fer quarantena obligatòria a les persones que tornin al país des de Barcelona, Navarra i tota la comunitat d'Aragó. Aquestes zones passen a estar incloses en una llista on ja figuraven les províncies de Lleida i Osca, segons consta en la versió actualitzada de recomanacions de viatge a causa de la pandèmia de coronavirus.

Aquests territoris es troben, en concret, a la llista «vermella» del Ministeri d'Exteriors belga, la qual cosa implica que els turistes que visitin aquestes zones hauran d'entrar en quarantena obligatòria i sotmetre's a proves.

A més, Bèlgica ha ampliat també la llista «taronja» de regions amb quarantena recomanada, on ara consten Girona, Tarragona, el País Basc, La Rioja, Extremadura, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia i Almeria.

Aixecament de restriccions

D'altra banda, ahir el Govern va modificar les seves resolucions perquè bars i restaurants dels municipis amb restriccions de l'àrea metropolitana de Barcelona i de set municipis del Segrià puguin obrir més enllà de la mitjanit. La modificació es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tombés el tancament a mitjanit decretat pel Govern. Fonts de Salut ja van avançar divendres que farien aquestes modificacions, tot i que recorrerien la decisió judicial. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va celebrar aquest canvi i va considerar que és com s'havia de procedir «jurídicament».

El DOGC va publicar una resolució en la qual s'elimina l'obligació que les activitats d'hoteleria i restauració hagin de tancar a la mitjanit a Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.

Es continuen mantenint els aforaments a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de fer sempre a la taula. Pel que fa a les terrasses, l'aforament ha de ser el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules, i es manté que, sempre que sigui possible, es faci servei a domicili i comandes per emportar.

Divendres, el Govern havia publicat al DOGC una resolució, ara modificada, que mantenia la prohibició de mantenir bars i restaurants oberts a la mitjanit, tot i la decisió del TSJC de permetre-ho. L'executiu ja va anunciar la modificació de la resolució i un recurs en contra de la decisió judicial. Aquesta resolució té efectes a partir d'avui a les nou del matí.

A més, l'executiu també va modificar una altra resolució per eliminar també l'obligació de tancar bars i restaurants a partir de la mitjanit als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. A diferència de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas es manté que el consum en activitats d'hostaleria i restauració només es podrà fer a les terrasses, no a l'interior, amb un aforament màxim del 50% i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. També es mantenen preferentment el servei a domicili o les comandes per emportar.

El DOGC també va publicar dues resolucions més per prorrogar mesures a Figueres i Vilafant, i també a la comarca de la Noguera i a la resta de municipis del Segrià. Les resolucions, però, es van publicar un cop ja hi ha la ratificació judicial. En aquests casos, tampoc s'hi inclou l'obligació que bars i restaurants hagin de tancar a la mitjanit.

«La gent pot anar de vacances»

D'altra banda, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va obrir la porta perquè la gent pugui fer vacances aquest agost amb tranquil·litat ja que «no hi ha sobre la taula cap necessitat de confinament». «És important que la gent pugui gaudir de les vacances, però sense abaixar la guàrdia i amb actitud responsable: evitant desplaçaments innecessaris i trobades massives. De la nostra actitud en depèn que hi hagi rebrots del virus», va apuntar Budó als micròfons de Rac1. Sobre la decisió del TSJC de permetre la reobertura de bars i restaurants a partir de la mitjanit, la portaveu del Govern va mostrar la seva disconformitat. «Recorrerem aquesta decisió. De fet, ens agradaria saber en quins criteris es basa», va qüestionar Budó.

«A l'oci nocturn és on hi ha més risc de contagi i entre col·lectius que són asimptomàtics. Totes les decisions que pren el Govern es basen en informes epidemiològics de Salut», va recordar la consellera de la Presidència.