«A casa», un pla pilot per millorar l'atenció domiciliària a la Garrotxa

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de Girona participaran en un projecte que té com a objectiu «transformar» el model d'atenció domiciliària a partir d'una assistència sociosanitària innovadora dirigida als col·lectius més vulnerables.

La iniciativa s'anomena A casa i va ser creada per l'empresa social de Sabadell Qida per crear un model «integrat i integral» d'atenció domiciliària centrat en la gestió de la malaltia i l'acompanyament de l'usuari. Recentment, el projecte ha estat seleccionat en una convocatòria del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores, entitat del sistema català de salut i social que impulsa les innovacions sanitàries i socials d'alt impacte.

De fet, un dels motius pels quals ha estat seleccionat és perquè fa front a les necessitats actuals dels col·lectius més vulnerables –persones amb dependència física o psíquica i que estan al final de la vida-. A més, redefineix un nou model assistencial més integrat i preventiu en què el domicili pren molt protagonisme, així com les noves tecnologies. Finalment, posa en valor la tasca del col·lectiu de cuidadors i s'adequa a les preferències de la població.

Aquest darrer punt fa incís al fet que, segons estudis, el 80% de la població vol morir a casa i només un 20% ho aconsegueix. El projecte també vol lluitar contra la «soledat no desitjada».

Resumint, doncs, la iniciativa pretén millorar els resultats en salut i benestar, els dies viscuts a casa, l'experiència i la satisfacció dels usuaris, famílies i professionals i, finalment, reduir el cost pel sistema salut i social.



Sis accions principals

Aquesta atenció més «personalitzada», tal com explica la responsable d'innovació de l'hospital d'Olot, Neus Domènech, es començarà a implantar a la Garrotxa a partir de l'octubre per mitjà d'una prova pilot que també es posarà en marxa a les ciutats de Barcelona i Tarragona.

La iniciativa es plasmarà en sis accions principals, la més destacada és la divulgació d'una aplicació mòbil que «millorarà la comunicació entre l'usuari, els assistents i els cuidadors». També s'impulsarà la figura d'un gestor i un equip de seguiment social continuat en l'atenció domiciliària, a més de cuidadors professionals amb formació continuada. D'altra banda, es posarà en marxa un sistema reactiu, perquè en cas de crisi de salut, es pugui mantenir l'usuari al seu domicili, sempre i quan sigui adequat i possible. També es vetllarà per potenciar el rol de la família i es desenvoluparan capes d'intel·ligència artificial, per potenciar l'atenció i la intervenció.



Adequació a la realitat

Domènech explica que el projecte es va idear abans de la pandèmia, però tenint en compte la situació actual, «s'adequa perfectament a la realitat, ja que s'està estenent un nou model assistencial basat en la telemedicina i la iniciativa A casa hi encaixa a la perfecció». Un cop s'executi el pla pilot se'n farà una avaluació i, finalment, la idea és que s'expandeixi a tot el sistema català en un termini màxim de dos anys i mig. A part de diversos organismes de Salut catalans, en el projecte també hi participen entitats internacionals de renom.

L'empresa social Qida és la impulsora del projecte. Neix a principis de 2018 amb l'objectiu de «fer possible que les persones grans o dependents passin més temps a casa ben cuidades».

Una de les filosofies de l'entitat és que la «transformació de l'atenció domiciliària és l'única manera de fer que el sistema sanitari sigui sostenible i de qualitat». Amb seu a Sabadell, recentment ha obert una delegació a la Comunitat de Madrid, i ja en té a l'Aragó.