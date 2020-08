La Diputació de Girona convoca la 3a edició del concurs «AgostDdGI»

La Diputació de Girona ha posat en marxa la tercera edició del concurs «#AgostDdGI». La iniciativa consisteix en un joc de preguntes de cultura general, que es plantegen cada dia, de dilluns a divendres, de l'1 al 31 d'agost a la xarxa de Twitter. Hi haurà tres guanyadors, a cadascun dels quals es lliurarà un lot de premis integrat per productes amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent i llibres.

La iniciativa és oberta a totes les persones titulars d'un perfil propi a Twitter i que siguin seguidores del perfil oficial de la Diputació de Girona (@diputaciogirona). L'edat mínima de participació és de 18 anys. No hi podran participar les persones que treballen a l'Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació de Girona.



La resolució del concurs

Segons consta a les bases del concurs, per decidir els guanyadors hi haurà un jurat, format per professionals vinculats a la Diputació de Girona, que valorarà la correcció de les respostes dels participants al concurs. Finalment, totes les respostes acceptades pel jurat comportaran una participació en un sorteig, que s'efectuarà el dijous 3 de setembre, a les 13.00, davant del secretari de la Diputació de Girona o funcionari de carrera a qui delegui. En resultaran els participants guanyadors i s'escolliran substituts per als casos de renúncia. Cada participant podrà obtenir només un premi.

L'any passat, en la segona edició, el concurs la Diputació va registrar 251 participacions de seixanta concursants diferents.