ERC exigeix al Govern la connexió ferroviària Portbou-Cervera

Esquerra Republicana exigeix al Govern espanyol mesures que garanteixin la interconnexió ferroviària entre Portbou i Cervera de la Marenda amb normalitat. El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha presentat al Senat una bateria de vuit preguntes al Govern espanyol per exigir que se solucionin les diferents incidències en la venda de bitllets i reducció de freqüències que s'han viscut arran de la pandèmia de la COVID-19. El grup també ha demanat per quin motiu es va retardar fins a l'1 de juliol la reobertura de la frontera ferroviària quan la finalització de l'estat d'alarma va ser el 21 de juny. Deulofeu ha reclamat a Adif que expliqui per quin motiu va deixar un grup de turistes sols a Portbou sense possibilitat de continuar i va tancar l'estació sense que aquests poguessin passar la nit a la sala d'espera de l'estació i també ha demanat per què no ha entrat en funcionament la línia RG1.