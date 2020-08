Ferran Adrià divulgarà en un llibre l'evolució de la tomata

El popular cuiner Ferran Adrià, al costat de l'empresa Llavors Fitó, publicaran el llibre Sapiens de la tomaca, en col·laboració amb elBullifoundation, per contribuir a la pedagogia d'aquest icònic fruit i la seva evolució. Aquest llibre, que veurà la llum a l'octubre, formarà part de la «Bullipèdia» de Ferran Adrià, la primera gran enciclopèdia sobre gastronomia, creativitat i innovació. Segons Fitó, en aquesta publicació «s'uniran el coneixement agronòmic de Llavors Fitó i l'experiència gastronòmica d'el Bullifoundation per explicar l'evolució de la tomaca».



La innovació del tomàquet

Fundada el 1880 per Ramon Fitó a Sant Martí de Provençals (Barcelona), Llavors Fitó factura 91 milions d'euros, un 65% a l'exterior, amb vendes en més de 70 països. Compta amb més de 700 empleats i destina el 20% de la facturació a R + D + I, amb diversos centres de producció de llavors per tot el món i 10 centres propis de recerca, desenvolupament i innovació de noves varietats a Espanya, Suïssa, Turquia, el Marroc, Mèxic, Índia i Estats Units, des d'on desenvolupa productes per a les seves quatre línies de negoci: hortícoles, gran cultiu, àrees verdes i hobby. La publicació coincideix amb la celebració del 140 aniversari de Llavors Fitó.

Actualment existeixen més de 1.800 varietats de tomàquets en el món, dels quals més de la meitat es conreen a Espanya, encara que la majoria dels consumidors només coneixen entre 10 i 15 varietats. Segons dades de l'anàlisi de superfície, rendiment i producció d'hortalisses elaborat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de les 15.850.000 tones d'hortalisses que es van produir el 2019 a Espanya, 5 milions de tones van ser de tomàquet. Més del 15% d'aquesta producció va destinada al mercat internacional, principalment dins de la UE.

Després d'anys d'investigació, Fitó va crear la varietat de tomàquet Monterrosa, que garanteix el mateix gust durant tota la temporada, una varietat que va sorgir de la combinació de la Pera de Girona i la italiana Costoluto Genovese, que, segons la multinacional de llavors, s'ha convertit en «el vaixell insígnia de la companyia» i n'ha obtingut reconeixement internacional i premis com el d'Innovació Hortofructícola. «Per guanyar terreny en aquest sector apostem pel gust a les noves varietats, sense oblidar els nous colors i formes per satisfer les demandes de mercat», subratlla el director de desenvolupament de negoci de Fitó, Jordi Ballester.