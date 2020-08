La licitació de grans obres a la província cau un 67% a causa de la pandèmia

L'esclat de la pandèmia de la covid-19 també ha afectat les licitacions d'obra pública a Girona. Durant els primers sis mesos del 2020, les adjudicacions de grans infraestructures i serveis per part de les administracions van caure un 67% respecte el 2019.

De gener a juny de l'any passat, tant el Govern espanyol com la Generalitat i els ens locals van gastar 108 milions d'euros en obres significatives per al territori gironí, tals com el tram de la N-II entre Maçanet de la Selva o els instituts de Banyoles i Vilablareix. Si comparem aquesta suma amb la del mateix període del 2020, la davallada és notòria: les administracions han desembutxacat 35 milions d'euros en obres i serveis, 72 milions menys.

L'obra licitada de major envergadura pel que fa al seu cost és la regeneració del paviment de la pista de vol de l'aeroport Girona-Costa Brava, per la qual el Govern espanyol (a través de l'empresa pública Aena) té previst gastar-se 9,1 milions d'euros. Tot seguit hi ha la licitació de les obres d'urbanització de la fase 2 del Logis Empordà, uns treballs que van a càrrec de la Generalitat (a través de Cimalsa) amb un pressupost de 6,9 milions d'euros. Aquestes obres han de permetre la instal·lació de grans empreses logístiques com Amazon, amb qui el Govern ha ultimat un acord per instal·lar un centre al polígon del Far-Vilamalla. La següent obra d'envergadura licitada el primer semestre de l'any és l'execució de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Riudellots de la Selva, per la qual l'Agència Catalana de l'Aigua (Generalitat) té previst destinar-hi 5,1 milions d'euros de l'erari públic. La darrera gran obra licitada correspon a l'Ajuntament de l'Escala, que destina 2,2 milions d'euros a treballs a la urbanització Els Emperadors de la localitat alt-empordanesa.



Menys adjudicacions de serveis

En l'apartat de serveis, la davallada de la licitació també és notable. Les principals actuacions de les administracions l'any passat van incloure una despesa d'11 milions en el manteniement de diverses carreteres per part de l'Estat, i 18,5 milions per part de la Generalitat. Durant els primers mesos d'aquest any, marcat per la pandèmia, el Govern espanyol no té previst adjudicar cap servei a la província.

Sí que ho fan els ajuntaments com el de Sant Feliu de Guíxols, que destinarà 4,5 milions d'euros en dos contractes de serveis de neteja viària, de platges i recollida de residus. La Generalitat ha adjudicat dos contractes per 7,6 milions d'euros en operacions de conservació d'algunes de les carreteres que gestiona a les comarques gironines.

A Catalunya, la licitació d'obres també ha disminuït. Segons el darrer informe de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, de gener al juny del 2020 ha baixat un 49% respecte el mateix període de l'any passat, assolint la xifra de 96 milions d'euros. Els contractistes destaquen que «de seguir aquesta tendència durant la resta de l'any, la licitació es podria situaria al voltant del 1.000 milions d'euros, aproximadament una quarta part de la mitjana de la sèrie història dels darrers 20 anys (3.750 milions d'euros constants anuals), amb la qual cosa estaríem al mateix nivell dels pitjors anys de la crisi precedent».