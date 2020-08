El Patronat de Turisme presenta els «paisatges sonors» de la Costa Brava

La primera col·lecció de registres sonors de paisatges – soundscapes, pel seu nom en anglès– de les comarques gironines constarà de sis peces que recolliran sons reals enregistrats en diferents espais únics del territori i d'empreses i entitats vinculades al Club de Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. Aquesta iniciativa s'emmarca en un projecte que s'inicia aquest estiu amb tres gravacions de trenta minuts, les quals proposen, a través dels sons, deixar-se dur per les onades de la platja de Santa Cristina, a Lloret de Mar; escapar-se al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i viure els sons del Mediterrani del camí de ronda des del Cavall Bernat a Platja d'Aro fins a s'Agaró.

En els pròxims mesos es publicaran la resta de peces de la col·lecció: al setembre, una sessió de consciència plena ( mindfulness) a punta Falconera, a Roses; a l'octubre, els sons dels centres termals del territori, i concretament de l'Hotel Cala del Pi, i al novembre, els sons de la natura, en un bany de bosc. Aquestes composicions es poden escoltar a través del canal de YouTube del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i també es poden trobar en les principals plataformes de podcasts, com Apple o Spotify.



Turisme de benestar

Segons el Patronat, la finalitat de la col·lecció dels paisatges sonors de la Costa Brava i el Pirineu és oferir a l'usuari àudios evocadors i relaxants per poder gaudir de la tranquil·litat que ofereix la destinació. L'entitat defensa aquesta iniciativa com un reclam per atraure el turisme de benestar, una tendència del sector a l'alça que gira al voltant de reclams naturals i relaxants.