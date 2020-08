Sant Joan de les Abadesses lloga per deu anys l'edifici de l'escola Abadessa Emma

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en el seu últim ple, va aprovar llogar l'edifici de l'antiga escola Abadessa Emma i part de l'edifici de les antigues escoles de les Germanes Carmelites que està al costat. L'acord va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern de Moviment d'Esquerres (MES) i l'abstenció d'ERC, a l'oposició.

L'Ajuntament ha llogat els immobles per deu anys a la Fundació Espona, establerta pels hereus de l'industrial tèxtil Jaume Espona Brunet (1888-1958). L'alcalde, Ramon Roqué, va explicar que de moment arreglaran els immobles i després hi faran activitats. Roqué valorar que són espais grans que permeten usos socials, culturals o educatius, i va apuntar que amb la situació de la covid-19 encara no es poden definir les utilitats. En aquest sentit, va explicar apuntar que la intenció era comprar l'escola Abadessa Emma i la part de les Carmelites, però va recordar que la llei no permet acords de compra-venda amb fundacions.

Per la seva part, el representant del grup municipal d'Esquerra, Sergi Albrich, va proposar posar-hi la biblioteca municipal. Aquesta està destinada a ocupar l'escola Mestre Andreu. Albrich va retreure que es portés l'acord al ple sense abans tenir les utilitats decidides.



L'Institut escola

L'escola Abadessa Emma, fins fa poc, acollia els alumnes de primera ensenyança, però fa tres anys, amb l'obertura de l'institut escola, els alumnes petits van ser traslladats a l'escola Mestre Andreu perquè havia quedat buida dels escolars de primària que anaven a l'institut escola. La previsió és que els alumnes de primera ensenyança també acabin en una escola situada dins de l'àmbit de l'institut escola. La posada en servei de l'institut escola va suposar el buidatge de l'escola Abadessa Emma i el futur de l'escola Mestre Andreu. Es tracta de dos grans edificis situats al centre de la localitat que ampliaran en molts metres quadrats l'espai d'utilitat pública.