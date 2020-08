Les víctimes mortals per accident de trànsit cauen un 33,3% a Girona

El balanç de la sinistralitat a les carreteres catalanes durant els primers sis mesos d'enguany posa de manifest un descens del nombre de víctimes mortals d'un 33,3% a la província de Girona. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, entre gener i juliol s'han registrat un total de 12 morts a les carreteres gironines, sis menys que en el mateix període de l'any anterior. En comparació amb el 2010, que el Servei Català de Trànsit cita com a any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Girona s'han reduït un 66,6%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 36 persones en el mateix període anual.

Des de Trànsit atribueixen la davallada de les xifres, en part, pel context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la COVID-19. De fet, remarquen que el flux de trànsit es va reduir molt arreu de Catalunya durant els mesos més àlgids de la pandèmia. Una mobilitat, segons indiquen, que s'ha recuperat progressivament durant el mes de juliol -que ha esdevingut el mes amb major mortalitat a Catalunya-, amb 15 víctimes mortals, gairebé la meitat del total de morts que s'han produït en tot el territori català durant els sis primers mesos de l'any (62). Tot i el repunt de víctimes mortals durant el mes de juliol, la tendència marca un descens, ja que les 15 morts del juliol representen un 21,1% menys de víctimes mortals que durant el mateix mes de l'any passat.

Les xifres de mortalitat d'aquests sis mesos són similars a la resta del territori català. Totes les províncies registren baixades del nombre d'accidents mortals respecte al mateix període del 2019: a Barcelona, amb 26 morts, el descens representa també un 33,3%; a Lleida han mort nou persones aquests sis mesos (43,7%) i Tarragona, amb 15 morts, és la província que més ha reduït la sinistralitat mortal (46,4%).



Col·lectius vulnerables

Aquests primers sis mesos de l'any han mort arreu de Catalunya 12 motoristes, tres ciclistes i sis vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 30 motoristes, quatre ciclistes i sis vianants. No obstant això, Trànsit destaca que dels sinistres mortals que eren motoristes (6), la meitat d'ells ha mort durant el primer cap de setmana de juliol.

Paral·lelament, Trànsit alerta també que no s'està reduint el nombre d'atropellaments mortals a la carretera respecte al mateix període del 2019, al contrari que succeeix a la resta d'accidents i col·lectius, en aquest cas es manté la dada. A més, destaquen que enguany ha augmentat un 20% el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesants, amb sis morts respecte als cinc del mateix període del 2019. Davant d'això, Trànsit apel·la a la responsabilitat ciutadana i insta a una convivència respectuosa en l'entorn de la xarxa viària.

Pel que fa al col·lectiu de motoristes i ciclistes, Trànsit demana «més percepció del risc» i «consciència de la pròpia fragilitat» als motoristes, així com el respecte i la col·laboració de la resta d'usuaris per reduir el nombre de víctimes a les carreteres. Precisament, l'òrgan ha coordinat aquest mes de juliol una campanya preventiva de controls per augmentar la seguretat dels motoristes.P