Un foc crema 2.800 m2 de matolls a prop de Blanes

Un incendi va cremar ahir al migdia uns 2.800 m2 de matolls i canyes d'una zona verda fora del nucli urbà de Blanes, al Pla Parcial Costa Brava. Segons els Bombers, l'avís d'un foc a l'avinguda de la Pau es va rebre pocs minuts després de les tres de la tarda i, finalment, cap a dos quarts de cinc ja es va poder donar per extingit.

Fins al punt de l'incident s'hi van desplaçar en total quinze dotacions de diferents cossos de seguretat i emergència: cinc dotacions dels Bombers, quatre patrulles de la Policia Local i una de Protecció Civil de l'Ajuntament. Segons el consistori, també hi van intervenir quatre dotacions de l'ADF (Agrupació de Defensa Forestal) i un helicòpter bombarder que va haver de fer fins a tres descàrregues d'aigua sobre la zona on cremaven els matolls per contribuir a l'extinció.

No hi va haver cap persona ferida i encara es desconeix quin és l'origen del foc. Per la seva banda, la policia va tallar tots els accessos a la zona com a mesura de prevenció.

Durant les tasques d'extinció es va apropar al lloc de l'incendi l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, que va agrair a tots els cossos de seguretat la seva tasca. La zona on va tenir lloc l'incendi està situada just al costat de l'Escola Sa Forcanera, al barri de Mas Enlaire, que no va resultar afectada per les flames. L'Ajuntament van valorar molt positivament la ràpida actuació dels cossos d'emergència que van permetre controlar i extingir el foc en poc més d'una hora i mitja.

Mentre els efectius d'emergències s'encarregaven de l'extinció i control de l'incendi, els efectius policials van procedir a tallar els accessos a la zona per major seguretat i també van ajudar en l'extinció amb tasques de suport. A quarts de sis de la tarda encara continuava tancada la circulació i s'esperava que ben aviat es poguessin obrir els accessos al trànsit, tan bon punt la situació ho permetés.

Aquest incendi es va produir sis dies després que la Policia Local de Blanes hagués de desallotjar tots els veïns d'un edifici del carrer Antoni Gaudí per un incendi que va cremar un matalàs.