Gent gran i turistes, principals víctimes de furts i estafes

L'estiu és sinònim de relaxament per a molta gent, ja que és època de vacances. Enguany hi ha menys mobilitat a causa de la crisi sanitària del coronavirus, però els delinqüents segueixen en alerta i busquen la manera d'enganyar o robar tant a turistes com als locals. Per evitar que ens convertim en víctimes dels malfactors, els Mossos d'Esquadra expliquen a Diari de Girona els furts i les estafes més freqüents amb els quals ens podem trobar. Alguns sobretot es donen ara però d'altres es produeixen durant tot l'any.

Es tracta de fets delictius que tenen com a víctimes sobretot la gent gran i els estiuejants, ja sigui perquè són les víctimes més febles, perquè són les que es «distreuen» més o són les que habitualment van més perdudes.

El caporal de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Roses, Jaume Rovira, fa una fotografia dels casos més habituals que es produeixen a les comarques gironines. Tanmateix, insisteix que el tipus d'estafa sobre la qual estan rebent més denúncies, encara conseqüència del confinament, són les que tenen a veure amb Internet, ja que molta gent hi ha fet compres i no sempre en pàgines prou segures.



estafa del fals accident



Un dels enganys que afecta la gent gran és «l'estafa del retrovisor o del fals accident». Es dona amb més freqüència a l'estiu, a causa de l'increment de la mobilitat i la porten a terme delinqüents especialitzats.

El caporal dels Mossos destaca que són malfactors que van molt ben vestits per no aixecar sospites i que, per cometre l'estafa, escullen un lloc amb mobilitat: per exemple, un aparcament amb molts vehicles, on busquen un objectiu. Un cop triat, apunta Rovira, els delinqüents fan un cop al vehicle de les víctimes, «sigui amb la mà o una pedra, perquè se senti un impacte» i després, els deixen marxar. Al cap d'un quilòmetre, però, l'aturen i aquí comença l'engany. «Els pregunten si no han sentit el cop que han provocat, i els mostren sovint un retrovisor trencat o un bony al seu vehicle». Els mateixos estafadors els faciliten el telèfon de l'assegurança i a l'altra banda del fil hi ha un còmplice que els diu «que millor que pagui ara». «En un 90% ho acaben fent», lamenta el policia, que afegeix que sovint són els mateixos estafadors els qui acompanyen les víctimes a treure diners. L'estafa sol anar de 800 a 1.000 euros. Rovira demana que es denunciïn aquests casos, tot i que molta gent no ho fa per vergonya.



el fals amic



L'objectiu de l'estafa del «fals amic» també és, sobretot, la gent gran. Es tracta d'un engany que es pot donar en qualsevol època de l'any, inclòs ara, per vacances. Consisteix, com relata el caporal de l'ORC de Roses, en un conductor que s'atura al costat d'una altra persona que va pel carrer. Es para i la crida «pel nom» -o se l'inventa- i li diu: «No te'n recordes de mi?». La víctima el creu i el delinqüent «li demana un favor». Li mostra una bossa amb joies -sense valor- i li diu que les hi regala, subratlla el caporal. Però el delinqüent vol que la víctima «pagui l'IVA amb l'excusa que és un estoc de l'empresa». Si es cau en l'engany, es perden de 300 a 500 euros.



l'engany de la taca



«L'estafa de la taca» és força coneguda. Es dona sobretot a la sortida dels supermercats. Amb anterioritat, els malfactors «han comprovat si la futura víctima porta la carretera carregada de diners». Llavors, quan aquesta es dirigeix al cotxe, el delinqüent li dona un cop o li llança, per exemple, un gelat per sobre. En aquell moment, li roba els diners. Aquesta estafa la fan especialistes, remarca el caporal de Mossos.



el furt «telettubie»



Els furts pel mètode de l'abraçada o «Telettubie» són també habituals a l'estiu i els turistes sovint en són les víctimes. Si fa un anys era habitual robar els penjolls o les cadenes a la gent gran, remarca Rovira, actualment escullen víctimes amb «poder adquisitiu, a qui fan una estrebada mentre una altra persona la distreu». L'objectiu és robar el rellotge que porta l'afectat, valorat en milers d'euros.



estafes als caixers



El caporal de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Roses també demana estar atents als caixers, ja que turistes i gent gran hi poden patir enganys. El més freqüent consisteix en què, quan es va a treure diners, la targeta els falla o suposadament se la «menja» el caixer. En aquell moment apareix una persona que vol ajudar la víctima, apunta el policia. Aquesta li fa tornar a posar el número PIN, en teoria solucionar-ho. Però en aquell moment un còmplice ja se l'ha anotat. La víctima marxa pensant que la targeta ha desaparegut a dins l'aparell però no és així, sinó que els delinqüents la utilitzen. Els Mossos s'han trobat amb robatoris de 2.500 euros amb aquest mètode. e

xcl

alerta a les terrasses



Les distraccions a les terrasses poden acabar amb lladres fent l'agost. Un mètode habitual dels furters consisteix en què una persona s'atura i demana a la víctima una «firma per una organització». Li col·loca un full a sobre de la taula i, mentre la víctima es distreu, li han robat el mòbil o la cartera.



menjadors dels hotels



L'hora d'esmorzar en els hotels sol ser concorreguda - en especial els que tenen bufet- i els hostes sovint deixen els efectes personals sobre la taula. El caporal de l'ORC explica que s'han trobat amb delinqüents que hi roben. Per fer-ho «munten una distracció ja sigui fingint un atac d'epilèpsia o una baralla a crits». Mentre la gent està per això, a la sala hi ha còmplices, que roben els efectes personals.