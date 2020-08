Madrenas admet proximitat amb ERC i no descarta «cap pacte» per fer avançar la ciutat

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, admet proximitat amb el grup municipal d'ERC i s'obre a «qualsevol fórmula de pacte» per fer avançar la ciutat. En una entrevista a l'ACN, Madrenas afirma que l'afinitat es deu, d'una banda, a la sintonia entre JxCat i els republicans a l'hora de veure «què és el millor perquè Girona progressi», però d'altra banda, també perquè, ara per ara, «tant ERC com Cs són els que fan una oposició més responsable». Aquí, l'alcaldessa no s'està de retreure la política «de desgast» que fan Guanyem i el PSC, que a l'últim ple va arribar a parlar de moció de censura. Madrenas els retreu «voler parlar només de cadires» i defensa la gestió d'un govern que ha hagut d'afrontar crisis «inaudites».

L'alcaldessa va superar dilluns passat una moció que li reclamava dedicar-se «al 100%» a la ciutat i deixar l'acta de diputada. Tan sols el grup que la va promoure, Guanyem Girona, hi va votar a favor. La resta de l'oposició (PSC, ERC i Cs) es van abstenir. Tant Guanyem com el PSC, però, van ser especialment crítics amb la gestió de JxCat, a qui van acusar de paralitzar Girona. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va arribar a dir que la moció que calia presentar era la de censura.

A Madrenas, la moció no tan sols la va «sorprendre», fins i tot li va «saber greu». Segons ella, l'escrit arribava a «menystenir» no només els regidors de l'equip de govern –JxCat en té nou de 27- sinó també als treballadors municipals. Com ja va fer al ple, l'alcaldessa reitera que, en tan sols deu mesos, JxCat ha afrontat tres «crisis inaudites»: els disturbis postsentència, el temporal Gloria i la pandèmia. «És notori i públic que hem estat al peu del canó les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge; i per sort, la ciutadania ho veu així», diu. I afegeix que «parlar d'inactivitat és fer oposició no responsable».

Madrenas creu que els atacs de Guanyem i PSC responen més «a una estratègia política» que no pas «a un debat de fons social», i subratlla que no veu cap dels dos motius de pes per justificar una moció de censura: «Ni un govern que hagi negligit en les seves responsabilitats, ni un escàndol greu». «Sembla que es vulgui parlar només de cadires», els retreu l'alcaldessa, i lamenta que Guanyem i el PSC actuïn en bloc per «desgastar» el govern.



ERC, els «més propers»

Madrenas admet que amb qui se senten «més propers» és amb el grup municipal d'ERC. «Tant ells com Cs fan una política d'oposició més responsable, i podem anar arribant a propostes i acords per millorar la ciutat, i amb això em sento còmoda», explica.

Quan se li demana si ERC podria entrar a govern, i sumar així tretze regidors, Madrenas no obre ni tanca cap opció, però tampoc ho descarta. «A mi em trobaran sempre en l'espai del pacte i el consens; l'únic que m'interessa és el progrés de la ciutat», diu, i afegeix: «Em sembla vàlida qualsevol fórmula de pacte i entesa on puguem tenir espais de trobada i confluència». En tot cas, Madrenas no descarta res; tampoc, mantenir-se com fins ara.



El cartipàs, després de l'estiu

Madrenas afronta ara canvis al cartipàs arran de la renúncia del tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Carles Ribas. Ara estan fent tots els passos perquè el número 10 a la llista de JxCat, l'exvicealcalde Eduard Berloso, pugui assumir l'acta de regidor al ple de setembre. Per ara, les competències de Ribas - Cultura i Joventut - retornen a Alcaldia fins que Madrenas hagi estructurat el nou cartipàs, cosa que vol fer aquest mes.