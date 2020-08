Alerta per possibles pluges aquesta tarda a les comarques gironines

L'onada de calor que ha afectat Catalunya aquests últims dies ha provocat que els termòmetres de les comarques de Girona hagin superat, en alguns casos, els 37 graus. Amb una forta sensació de xafogor, les temperatures màximes han estat molt altes, però no tant com les que es van registrar al juny de 2019.

La pujada de la temperatura va ser molt evident el dilluns 27 de juliol, amb màximes properes als 40 ºC, sobretot a l'interior de Catalunya. Després d'una frenada del termòmetre dimarts i dimecres, la calor va tocar sostre arreu del país entre divendres i dissabte, amb valors que divendres van superar els 41 ºC al Segrià (41,6 ºC a Alcarràs). Segons les dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques i la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM), el municipi de la província que va registrar la temperatura més alta va ser Banyoles arribant dissabte al migdia als 39,2 ºC. Segons van informar els responsables de l'Observatori de Meteobanyoles, es tracta de la sisena temperatura més alta per a un mes d'agost des de l'any 1950 al municipi.

Les altres màximes es van registrar a Girona, on els termòmetres van arribar fins als 37,5 graus, dada que va repetir-se a la Bisbal de l'Empordà i Anglès. Per la seva banda, Santa Coloma de Farners va arribar als 37,2 ºC. Totes elles es van registrar el dissabte 1 d'agost, dia en què les comarques gironines van assolir el pic més alt de calor de tota l'onada.

Durant l'episodi, més de tres quarts parts de les estacions de la XEMA (143 de 183) van superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per calor.

Tot i que aquesta última calorada va deixar alguns valors de temperatura inusuals, no es van observar rècords absoluts de temperatura màxima perquè a finals de juny de l'any passat va haver-hi una onada de calor que va deixar registres força més extrems. Pel que fa a la temperatura mínima, els valors també van ser elevats al llarg de l'episodi, si bé en general no es van registrar nits tan càlides com durant algunes de les onades de calor dels últims anys perquè l'absència de nuvolositat va permetre enguany un cert refrescament nocturn.

Tanmateix, ahir els termòmetres ja van començar a anar a la baixa, ja que l'aparició de petits núvols durant la tarda a Girona van fer que la temperatura màxima baixés a uns 32 graus i a una mínima de 21. D'altra banda, a Banyoles es va dispersar la bossa d'aire càlid i les temperatures van baixar a una màxima de 34 graus de sensació, molt inferior a la dels dies anteriors.

Pròximament: pluges i vent

Segons la predicció per avui de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a l'est de Catalunya s'esperen ruixats, amb possibilitat d'anar acompanyats d'alguna tempesta, i de ser localment fortes a les primeres hores del dia, especialment al litoral i prelitoral de Girona i Barcelona. De fet, Protecció Civil va llançar ahir a la tarda una alerta per risc d'inundacions durant la matinada al Maresme, activant el pla Inuncat. Així mateix, va demanar a la ciutadania no aparcar els vehicles en zones inundables per la predicció d'intenses pluges al litoral barceloní. Aquests ruixats aniran acompanyats d'un notable descens de les temperatures. Respecte al vent, estarà present en tota l'àrea mediterrània, especialment al litoral, amb intervals de fortes ratxes a l'Empordà. A la resta de municipis, el vent serà fluix.