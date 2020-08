La Regió Sanitària de Girona suma 92 nous positius per coronavirus

La regió sanitària de Girona va sumar ahir 92 nous casos de coronavirus, tenint en compte tant els casos confirmats per PCR com mitjançant proves serològiques. D'aquests, gairebé un terç (29) han tingut lloc a Figueres, municipi afectat per restriccions imposades per la Generalitat per tal de controlar els rebrots. Així, el nombre total de positius des que va començar la pandèmia ja s'eleva a 8.421 a la demarcació. La xifra de contagis ha anat augmentant durant les darreres setmanes. En el període entre el 23 i el 29 de juliol, es van diganosticar fins a 351 nous casos de covid-19 (tenint en compte tan sols els confirmats per PCR), mentre que en el període del 16 al 22 de juliol havien estat 322, i en el període entre el 9 i el 15 del mes passat van ser 214. Dels 351 nous, 350 afecten població general, mentre que el cas restant afecta una persona que viu en una residència geriàtrica, centres on des de l'arribada del coronavirus a Girona s'han detectat 1.447 casos.

Arreu de la regió sanitària hi ha un total de 36 pacients ingressats, dels quals més de la meitat, 19, estan hospitalitzats a l'Alt Empordà. De la resta, un dels ingressats és del Baix Empordà, quatre a la Garrotxa, dos del Gironès Nord-Pla de l'Estany, dos del Gironès Sud i Selva Interior, tres del Ripollès i tres de la Selva Marítima. D'aquests, dotze es troben en estat greu i estan ingressats a la UCI. En concret, són set pacients de l'Alt Empordà, quatre de la Garrotxa, un del Gironès Nord i Pla de l'Estany, un del Ripollès i un a la Selva Marítima. Cap de les persones ingressades resideix en una residència per a gent gran.

Pel que fa al nombre de morts, el còmput global des que va començar la pandèmia ha registrat 819 defuncions a les comarques gironines.



Noves mesures a Figueres

A causa de les elevades dades que segueix registrant la ciutat de Figueres, el Departament de Salut ha aprovat un seguit de noves mesures i restriccions que han entrat en vigor avui a la mitjanit. La Generalitat recomana a la població no sortir del domicili excepte per causes necessàries com anar a treballar, als centres sanitaris, a tenir cura de persones grans, a establiments comercials, entitats financeres. També s'hi inclou l'esport o lleure amb el grup de convivència habitual, les mudances, o els horts familiars d'autoconsum.

Les activitats d'hostaleria i restauració quedaran limitades al 50% de l'aforament en interior i s'haurà de garantir la distància mínima de 2 metres a les terrasses. Els equipaments culturals, espectacles o activitats esportives hauran de reduir l'aforament al 50%. Les trobades de mes de 10 persones també quedaran prohibides i no es podrà consumir begudes ni aliments a les reunions que concentrin menys persones de les permeses. Els casals i colònies d'estiu, en canvi, seguiran el seu funcionament habitual.



Més de mil casos a Catalunya

A Catalunya, el nombre de casos va augmentar ahir en 1.444 (tenint en compte tant proves PCR com serològiques), de manera que el còmput global ja suma 99.425 positius. Dels nous, prop del 64% van tenir lloc a Barcelona i l'àrea metropolitana, un total de 924. A la regió de Lleida, també afectada per restriccions imposades per la Generalitat, se'n van registrar 163.

Els ingressats actualment als centres sanitaris són 574, 40 més que en l'últim balanç. D'aquests, 100 ho estan a les unitats de cures intensives, dos més. Pel que fa a les defuncions, les funeràries no n'han reportat cap de nova en l'últim balanç i el total es manté en 12.745.