Salut adverteix que el risc de rebrot a la ciutat de Figueres és ascendent i molt alt

Corba ascendent. Les xifres a la capital de l'Alt Empordà estan quatre vegades per sobre del risc de Catalunya i són vuit cops superiors a la resta de Girona. A més, les autoritats sanitàries adverteixen que la línia de rebrots continua ascendint.

El risc de rebrot a la ciutat de Figueres es troba ara mateix disparat. Mentre que la Regió Sanitària de Girona manté un risc de rebrot del 92,88 i en els darrers dies ha decrescut per situar-se en un nivell de risc mitjà, Figueres se situa més de set vegades per sobre del llindar de risc alt, amb un 761,37. Són taxes molt elevades, ja que la capital de l'Alt Empordà se situa gairebé 4 vegades per sobre del risc de rebrot català, de 161,90 (també per sobre el llindar d'alt risc), i és vuit cops més alt que la mitjana gironina. A més, les autoritats sanitàries adverteixen que la capital de l'Alt Empordà es troba en tendència ascendent, ja que ha crescut respecte al pedíode d'anàlisi anterior, entre el 16 i el 22 de juliol, quan se situava en el 590,71.

El risc de rebrot mesura els possibles nous casos diagnosticables en els propers 14 dies i està relacionat amb l'aparició de nous brots epidèmics. Es calcula multiplicant la taxa de casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies per la velocitat de reproducció mitjana del virus en els darrers 7 dies. En ambdós factors, la ciutat de Figueres supera de llarg els indicadors de Catalunya i de les comarques gironines. La taxa de confirmats per PCR a la capital de l'Alt Empordà és de 275,19 per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana de Catalunya se situa en 78,38, i la de la Regió Sanitària de Girona en 40,49, és a dir, gairebé set vegades inferior. Pel que fa a la velocitat de reproducció, Girona, amb un 1,19, se situa lleugerament per sobre de Catalunya, que té un 1,06. Figueres torna a situar-se per sobre, amb 1,47 casos secundaris per cada subjecte infectat.

Degut a la situació de Figueres, l'Alt Empordà és la zona de la demarcació que pitjors xifres ha registrat en les darreres setmanes. La taxa de rebrot a la comarca també és alta, amb un 355,11, xifres que superen el risc de rebrot que hi havia durant el mes de març. Així, l'Alt Empordà és l'única comarca que té un risc de rebrot alt en tota la regió sanitària de Girona. La Selva Marítima se situa just per sota del llindar de risc alt, amb una taxa de 98,92.

La resta del territori gironí se situa per sota del llindar de risc moderat, situat en una taxa de 70. El Baix Empordà té un risc de rebrot del 37,33, la Garrotxa se situa en 55,47, el Gironès Nord i Pla de l'Estany en 39,41 mentre que el Ripollès s'apropa al llindar superior amb un 68,01. La zona del Gironès Sud i Selva Interior és l'única que entra dins els paràmetres de baix risc, situant-se per sota del llindar de 30, amb una taxa del 27,17.



Catalunya, en risc elevat

El risc de rebrot a Catalunya segueix en nivells alts, amb un 161,90. Tot i això, la cobra decreix. En l'interval de set dies entre el 23 i el 29 de juliol, hi ha hagut una lleugera baixada del risc de rebrot, del 192,28 al 161,90. Pel que fa a la velocitat de propagació, es va situar ahir en 1,06, per sota de l'1,10 de les dades de dissabte i de l'1,55 de l'interval de set dies anterior. Pel que fa a la taxa de confirmats per PCR per cada 100.000 habitants és de 75,68 en la població general, mentre que puja fins a 229,52 si es té en compte tan sols la població que viu en residències per a gent gran.

Per territoris, a Barcelona ciutat el risc de rebrot és de 199,54 i la corba tendeix a la baixa. La velocitat de transmissió és d'1,03, per sota de l'1,78 de l'interval de 7 dies anterior. La taxa de confirmats per PCR és de 91,99 per cada 100.000 habitants. A la regió metropolitana sud el risc de rebrot es troba en nivell elevats, 282,12, tot i que és més baix que en els set dies anteriors, quan era de 322,62. La velocitat de propagació també baixa i és d'1,25. La taxa de confirmats per PCR és de 118,82 per cada 100.000 habitants. L'Hospitalet i Cornellà de Llobregat també es troben disparats, i tenen un risc de 669,83,i 483,18 respectivament, tot i que la corba també va baixant.

A la regió metropolitana nord, en canvi, el risc de rebrot tendeix a créixer, de 111,02 en el període que va del 16 al 22 de juliol, al 133,38 entre el 23 i el 29 de juliol. En canvi, baixa la velocitat de propagació, que passa d'1,98 a 1,38. La taxa de confirmats per PCR és de 59,49.

A la regió de Lleida, el risc a rebrot tendeix a baixar clarament tot i que segueix sent alt, passant de 789,77 entre el 16 i el 22 de juliol a 394,75 entre el 23 i el 29 de juliol. Com en el cas de tota la regió sanitària de Lleida, a la comarca del Segrià la corba del risc de rebrot baixa clarament. Aquest índex se situa en 476,78 entre el 23 i el 29 de juliol, quan era de més de 1.100 entre el 16 i el 22 de juliol.