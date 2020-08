Sant Feliu de Guíxols celebra la festa major de forma «segura»

En el context de la crisi per la pandèmia de la covid-19, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha reestructurat la festa major per adaptar-la a les mesures de seguretat i prevenció que es requereixen. Per això, a les activitats s'han establert aforaments limitats on és imprescindible la reserva prèvia a través del web de l'esdeveniment o de l'Oficina de Turisme del municipi. La celebració va començar divendres passat i s'allargarà fins demà.

Segons la regidora d'Esdeveniments de Ciutat, Núria Cucharero, «és una festa major on el que prima és la seguretat per a les persones, el distanciament social i la salut». Els concerts es realitzen a l'espai del Guíxols Arena amb 800 persones com a màxim (quan la capacitat és de vuit mil persones), assegudes i seguint les distàncies de seguretat establertes. Durant aquest cap de setmana han tingut lloc les actuacions de Di-versiones, Pablo López, la Principal de la Bisbal i la Gran Cantada de Cançó Taverna. També s'han interpretat sardanes, teatre, missa i el ball de gegants.

Aquest vespre és el torn d'El Pot Petit i Gertrudis; mentre que demà el Guíxols Arena acollirà les sardanes de la Cobla Rossinyolets i el concert «Yo suspendí EGB». Per acabar, hi haurà un espectacle de focs artificials que tothom podrà veure des del balcó de casa.