Sarrià de Ter crearà un carril bici per facilitar la connectivitat entre el Pla de l'Horta i l'institut

L'Ajuntament de Sarrià de Ter posarà avui en marxa el nou Pla de Mobilitat al poble, que implicarà també la construcció d'un carril bici al carrer Joan Fuster i Ortells per facilitar la mobilitat des del Pla de l'Horta fins a l'institut. «D'aquesta manera, els veïns de Sarrià de Dalt podran anar a l'institut d'una manera més segura i pràctica», declara Narcís Fajula, alcalde del municipi. A més, també hi haurà canvis direccionals a alguns dels carrers dels barris Pla de Vinyers i Pla de l'Horta, que són les primeres zones que se sotmetran als canvis. L'objectiu del consistori és que tot sigui més «unidireccional». Per aquesta raó, des de l'Ajuntament es va presentar i consensuar amb els ciutadans una reordenació de la circulació adaptada a les necessitats actuals.

Aquests canvis també afectaran dues de les parades de bus del Pla de l'Horta. Una és la que es trobava fins ara al carrer Joan Fuster, prop de la Llar d'Infants, i l'altra, la del passeig Federico García Lorca. Les dues quedaran reubicades al passeig Mossèn Cinto Verdeguer. Fajula assegura que, un cop els treballs a aquests dos barris estiguin acabats, passaran a treballar Sarrià de Baix, que preveu que comportarà una «dificultat afegida» pels seus «carrers petits i voreres estretes».

Les modificacions, tal com especifica el consistori, són causades pel creixement de població durant els últims deu anys. Segons Fajula, el pla de circulació és actualment el mateix que el que hi havia fa 20 anys. «Ara pels carrers hi passen més cotxes i, de la manera que estan organitzats, ja no absorbeixen correctament el trànsit», explica el batlle.