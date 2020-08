La Selva lidera l'augment del reciclatge a Girona amb una crescuda del 12%

La recollida selectiva de residus va créixer a les comarques gironines durant l'any 2019 segons les dades de generació de residus municipals a Catalunya presentades pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat del director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost.

Calvet va explicar que, a tot Catalunya, l'any passat es va recollir selectivament el 44,8% dels residus municipals, és a dir, 1,8 milions de tones. Es tracta de la xifra més alta de la història i representa un augment de prop del 9% respecte a l'any anterior. En clau gironina, totes les comarques de la província individualment van experimentar una crescuda en la recollida selectiva, però el primer lloc va ser per a la Selva, on va augmentar un 12,39%. De mitjana, el reciclatge a les comarques gironines ha augmentat un 5,19%, una xifra una mica allunyada del 8,94% de creixement total de Catalunya. Tanmateix, la província de Girona continua tenint una taxa de reciclatge (46,71%) dos punts per sobre la resta del territori (44,77%).

La Garrotxa (51,81%) i el Gironès (50,32%) són les dues comarques que recullen selectivament més de la meitat de les seves deixalles, mentre que a l'Alt Empordà (43,18%) és on es recicla menys percentatge de residus. A escala municipal, Queralbs i Peralada ocupen les primeres posicions en matèria de reciclatge de la major part de les seves deixalles, amb un 81,43% i un 80,42%, respectivament.



Augment dels residus

Però no tot són bones notícies, ja que la majoria de comarques gironines també van augmentar la seva producció de residus, que va créixer un 1,93%, una xifra lleugerament superior a l'1,55% del total del territori català. El Baix Empordà (-1,21%) va ser l'única comarca capaç de reduir les deixalles generades en el darrer any.

Un habitant de la província de Girona genera de mitjana 1,67 quilos de residus en un sol dia, que s'acaben traduint en 610,81 quilos a l'any, uns números superiors als de la resta de Catalunya. Els ciutadans de l'Alt Empordà i el Baix Empordà -comarques amb un gran volum de turisme i segones residències- lideren la taula amb 2,23 quilos de residus generats al dia. En l'últim any, en terres gironines es van produir 482.244 tones de deixalles, que suposen un 12% de les quatre milions i escaig de les tones totals que es van generar a Catalunya.

Però una dada positiva és que el nombre de comarques que superen el 50% de la recollida selectiva ha passat de 10 a 13, entre les quals la Garrotxa i el Gironès. A més, les quatre primeres (Berguedà, Osona, Priorat i Moianès) tenen una recollida superior al 60%, que compleix l'objectiu europeu.

La recollida selectiva va evitar l'any passat l'emissió de 546.000 tones de gasos d'efecte hivernacle, equivalent al CO2 que produeixen 564.000 vehicles durant un any, recorrent una distància de 10.000 quilòmetres. Calvet va destacar que el reciclatge i la gestió de residus «formen part de la nostra Agenda Verda», que «aposta per una nova legislació per a la reducció de residus que eviti l'excés d'embalatges i envasos». El conseller també va celebrar el menor increment de la generació com «un bon indicatiu», «que fa pensar que, a poc a poc, va canviant la manera de consumir».



Nova legislació

El conseller també va anunciar que l'ARC està treballant internament en la redacció d'un text articulat de la nova Llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficients dels recursos de Catalunya. L'entitat preveu tenir-la enllestida el mes de setembre, en la represa de l'acció de Govern i l'activitat parlamentària.

«Aquesta llei», va explicar Calvet, «ha de permetre activar mecanismes amb tots els actors, però especialment amb el sector empresarial, per facilitar noves maneres de consumir i, particularment també de produir». «El millor residu és el que no es produeix, ja que, en la jerarquia de gestió de residus, el primer graó és la prevenció», va concloure.