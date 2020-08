Veïns de Calonge denuncien «l'estat lamentable» de la riera

Els veïns que viuen a primera línia de mar a Calonge han denunciat «l'estat lamentable» de la riera que passa per Torre Valentina. Asseguren que està plena de rates i de mosquits tigre, i critiquen que l'Ajuntament no hi hagi posat solució. A més, diuen que les males olors són «insuportables» i adverteixen que des de fa uns dies hi van gavines, amb el perill que suposa. Per això, reclamen al consistori que tapi amb sorra la bassa i lamenten que «no s'hagi fet res abans» perquè «ara és tard» per obrir al mar. La portaveu dels veïns, Lita Pujol, assegura que estan «molt indignats». «Paguem els nostres impostos. El problema és que no van fer el que s'havia de fer quan tocava», assenyala.

Per la seva banda, l'Ajuntament ha negat categòricament que hi hagi mosquit tigre a la bassa, ja que no cria en espais naturals. El consistori reconeix que els agradaria tenir la platja en millors condicions, però que les circumstàncies per la covid-19 han estat «molt complicades». Així, diuen que fins al 29 de maig no es van poder posar a treballar, i recorden que en aquells moments hi havia «moltes actuacions a fer» a conseqüència del temporal Gloria. Els veïns, però, creuen que es podia haver obert la riera al mar abans del maig.