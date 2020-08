Cauen els delictes durant l'estat d'alarma excepte les violacions, que es disparen

La criminalitat ha patit una forta davallada a les comarques de Girona durant el segon trimestre de l'any a causa del confinament motivat per l'estat d'alarma. A la província, les infraccions penals han caigut un 30,68% entre l'abril i el juny. S'han registrat un total de 6.272 casos per davant dels 9.048 del primer trimestre. L'estat d'alarma va tenir una durada de més de tres mesos (14 març a 21 de juny) i és en el segon trimestre on les dades de criminalitat mostren l'efecte del confinament durant els mesos més crus de la crisi sanitària de coronavirus. Hi ha una forta davallada en la major part d'indicadors però per contra hi ha dues infraccions penals que es mantenen a l'alça de forma destacada: les violacions (63,64%) i les temptatives d'homicidi (33,3%).

Durant aquest període hi ha hagut alguns casos mediàtics d'agressions sexuals com els de Salt i Lloret de Mar. A finals de juny, la Policia Local de Salt va detenir un jove per presumptament violar una dona de mitjana edat. L'arrestat va abordar la dona de matinada al barri dels Escriptors de Salt. El noi va fer-li tocaments i va forçar-la. Després de cometre l'agressió sexual, va fugir corrent. La víctima va identificar el presumpte autor de la violació quan la traslladaven al centre sanitari.

A Lloret de Mar durant el mes passat hi va haver dos casos. En ambdós, els presumptes autors dels fets han acabat detinguts. En un d'aquests, un jove va violar presumptament la noia en un portal d'un bloc d'apartaments. La Policia Local de Lloret va detenir poc després dels fets el presumpte agressor. Una setmana abans, una jove va denunciar una altra violació en un parc. En aquest cas, una patrulla de la Policia Local va aturar un home per incomplir les normes i anar pel carrer sense mascareta a mitjans de juliol. Just en aquell instant una patrulla de Mossos que passava per allà el va identificar com a possible autor de l'agressió sexual a la jove de 21 anys i va acabar arrestat.

Davallada dels atracaments

Els indicadors penals que han patit unes baixades més destacades són sobretot aquells que tracten de delictes que impliquen la sortida del domicili dels malfactors: robar en comerços, atracar gent al carrer o robar a l'interior d'un habitatge. Els robatoris amb violència i intimidació, popularment coneguts com a atracaments, han caigut més de la meitat (54,76%) en tres mesos. Han passat de 252 casos tractats per la policia entre el gener i el març als 114 del segon trimestre.

Els furts, en caiguda lliure

L'altra infracció penal que ha viscut hores més baixes és el furt (-54,07%). Es donen sobretot en comerços, a la via pública, en terrasses, entre d'altres. Espais on durant el confinament no hi havia ningú perquè estaven clausurats. Entre abril i juny s'han denunciat 937 furts, quan el primer trimestre en van ser 2.040. D'abril a juny també hi ha hagut molts menys robatoris amb força en domicilis. Es tracta d'un delicte que preocupa molt els cossos policials ja que afecta la propietat de moltes persones, que se senten «violades» per l'entrada de persones a la seva propietat. Durant el segon trimestre, hi ha hagut 937 casos d'aquesta tipologia de robatoris, un 39,04% menys que a principis d'any. En el primer trimestre se n'havien registrat 2.040.

El balanç de criminalitat que acaba de fer públic el Ministeri de l'Interior també mostra que el tràfic de drogues ha baixat, però amb menor mesura (15,15%). S'han donat 84 casos entre abril i juny, una època en la qual va haver-hi les fronteres tancades i, per tant, molts narcotraficants que procedien del sud d'Espanya s'ho van pensar dos cops abans de creuar els passos fronterers. Els robatoris de vehicles també han viscut un decreixement (29,08%).