Celrà adjudica les obres que retornaran la forma a la torre romànica Desvern

L'Ajuntament de Celrà ha reprès l'acord per adjudicar el contracte administratiu per executar l'obra titulada Reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern - Fase 2 per un total de 128.819,72 euros, després de l'execució de la primera fase a principis d'any de l'any passat.

Segons l'alcalde del municipi, Dani Cornellà, en declaracions al Diari de Girona, «aquesta última fase permetrà acabar el que era l'antiga torre i donar-li la forma i la magnitud que tenia en el seu moment, així com permetre a tots els veïns i veïnes del poble accedir a tots els pisos de Torre Desvern amb ascensor o escales», ja que, segons el batlle, fins ara no s'estava complint amb les normes d'accessibilitat requerides a un equipament públic perquè persones amb mobilitat reduïda no hi podien accedir.

Centre d'interpretació

La Torre Desvern „o també anomenada Desbach„ és una torre romànica d'origen visigòtic construïda als voltants dels anys 650-680 que no disposa de gaires obertures, explica Cornellà, fet que s'ha anat revertint amb les reformes impulsades pel consistori per tal de fer de la torre un espai completament accessible al públic.

L'objectiu és acollir als baixos de l'edificació un centre d'interpretació de les Gavarres amb una sala d'exposicions i zones de divulgació del patrimoni natural per tal d'esdevenir «un espai dinamitzador del territori» i donar així un ús a una torre que va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

El centre d'interpretació complementarà el Parc de les Olors per fer tallers de tot mena, com pot ser de plantes medicinals o ratafia, explica l'alcalde a tall d'exemple. Dani Cornellà afegeix: «Volem que sigui una zona lúdica i educativa alhora, que es pugui visitar tant entre setmana com al cap de setmana segons el públic visitant. Que sigui d'interès tant per a escoles, gent gran o els mateixos veïns i veïnes de Celrà i més enllà del poble».

Fi del projecte: entre 2021 i 2022

La torre es va començar a obrir de manera puntual des de la Festa Major de Celrà de l'any 2018 però ara es té la intenció d'obrir-la al públic regularment, amb una previsió de finalització del projecte per finals de l'any 2021 o principis del 2022.

Al cap d'onze o dotze anys després, doncs, s'enllestirà la recuperació de la Torre Desvern impulsada pel govern cupaire de l'Ajuntament de Celrà.

Subvencions per fases

La Junta de Govern va aprovar al febrer l'expedient de contractació per un import de 140.419,7 euros. Quatre empreses es van presentar al concurs públic i en va sortir guanyadora la que proposava una rebaixa de més del vuit per cent respecte al pressupost inicial.

Per al seu finançament, l'Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció que va ser concedida al mes de juny per cobrir un 29% del projecte, representant 32.880 euros.

També va demanar ajuda a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, que hi va destinar un total de 67.874 euros.

Tal com explica l'alcalde, «s'han anat fent reformes puntuals amb fases per poder acollir el projecte a diferents subvencions econòmiques».

Cal destacar, a més, el suport econòmic del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) que va rebre el municipi a mitjans de 2019, aconseguit per l'Ajuntament en col·laboració amb la Diputació, dotat amb una quantitat de 200.000 euros. «És un projecte que hem treballat molt i creiem que per això ha estat valorat per destinar-hi aquest fons europeu, a part de la importància que té pel poble i la zona», afirma Cornellà.