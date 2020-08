La despesa del turisme internacional al juny es desploma i cau un 98,5%

Cau un 98,5% la despesa total dels turistes internacionals que van visitar Catalunya al juny respecte al mateix mes de l'any passat. Són dades de l'Institut Nacinal d'Estadística (INE) que confirmen amb xifres el que ja està patint el sector turístic des de l'inici de la temporada d'estiu, marcada per la covid-19. L'INE també recull un descens de visitants estrangers del 96,48% en el mateix mes a Catalunya. Així, aquest juny han estat 76.634 els turistes que han vingut de fora. I els pocs que ho han fet han reduit la seva despesa, gastant de mitjana 507 euros per cap, un 56,15% menys que al juny passat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines alerten que «és una situació d'emergència» i que el sector turístic necessita «un rescat urgent per sobreviure i perquè no hi hagi una hecatombe econòmica a les comarques gironines», segons afirma el seu president, Antoni Escudero.

En el cas d'Espanya, el descens de la despesa que el turisme estran­ger va fer al país és pràcticament igual, baixant un 98,6% durant el juny, en comparació a l'any passat. El nombre de visitants internacionals va ser de 204.926. Això representa un descens del 97,68% respecte al juny passat. I aquests es van gastar de mitjana 651 euros cadascun, és a dir, un 40,8% menys que el mateix mes de 2019. Si mirem els primers sis mesos de 2020, la despesa total feta pel turisme ha baixat un 70,6% respecte al mateix període de 2019.

Per comunitats autònomes, Catalunya és la que rep més turistes, amb un pes del 29,1% sobre el total, seguida per les Illes Balears (20,6%) i la Comunitat Valenciana (13,9%). I pel que fa a la despesa, Catalunya també és on el turisme estranger en fa més, concretament, 39 milions d'euros.

Cal recordar que l'estat d'alarma no es va aixecar fins al 21 de juny, i després el moviment de persones seguia tenint limitacions. Així, els visitants estrangers només van poder entrar a Espanya si provenien d'un país de la zona Schengen, excepte Portugal. D'altra banda, uns dies abans un grup d'alemanys va poder visitar Illes Balears en una prova pilot per establir-hi un corredor turístic.

El sector demana un rescat

Amb aquestes dades, el sector turístic gironí veu confirmat el que ja porta patint des de l'inici de temporada. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, reclama un «rescat urgent» pel sector, i concreta tres propostes per salvar el teixit empresarial d'enfonsar-se.

Una de les més importants és que «el govern injecti diners a fons perdut» provinents de les ajudes europees, amb l'objectiu que no hi hagi una «hecatombre econòmica». El president de la federació també demana a l'Estat que es puguin allargar els ERTOs fins que comenci la temporada que ve, ja que sinó, adverteix, moltes empreses es veuran «en la ruïna total» al no poder suportar el cost d'obrir. Finalment, Escudero fa un prec perquè es deixi de «magnificar» la situació del país, que afirma que «no és tan greu com a molts altres països».

En aquest sentit, Escudero defensa que «aquí s'estan fent les coses bé», i que, en canvi, en altres països la situació està menys controlada. Ara, però, la preocupació s'ha fet més gran amb els missatges que difonen alguns executius europeus que recomanen als seus habitants que no visitin Espanya, o els imposen restriccions com ara fer una quarentena en tornar. «Això ha estat l'estocada final», manifesta Escudero, perquè «han posat la por al cos» de la seva població, i creu que han promogut aquestes mesures perquè els seus habitants es quedin al seu país.

A tot això, el president de la federació hi suma la situació d'empresaris del sector turístic que tenen deutes o que no tenen un negoci diversificat, i que ara encaren «una situació de zero ingressos». Però, en tot cas, assegura que «d'aquesta crisi no se n'ha pogut salvar ningú». Des de la federació han detectat que molts negocis ja no han obert, i alerten que «si en un termini ràpid, d'uns mesos, no es donen solucions, moltes empreses desapareixeran».