L'alcaldessa de Figueres es queixa que s'estigmatitza la ciutat amb el coronavirus

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va denunciar ahir un tracte de favor en la comunicació de les dades epidemiològiques que tenen a veure amb Barcelona en comparació amb altres municipis catalans amb especial afectació del coronavirus com el seu. A través de les xarxes socials, Lladó va insistir que les mesures que s'apliquen a la capital catalana i a l'alt-empordanesa són «les mateixes» però que, en un cas, es destaquen les millores i, en l'altre, els aspectes negatius, tot i que a penes hi hagi diferències. En aquest sentit, va criticar «l'estigmatització» que s'està fent de la ciutat i va dir que Figueres «és una ciutat segura». Lladó va mostrar també el seu malestar al president Quim Torra durant la reunió mantinguda ahir entre el Govern i representants de l'Alt Empordà. «N'ha pres nota», va assegurar l'alcaldessa.

La Generalitat va comunicar aquest diumenge les «noves mesures per contenir el brot a Figueres», que són les que ja existien des que es van imposar restriccions el 20 de juliol per l'augment de casos. La situació és igual a la de la capital catalana i també coincideixen tots dos municipis en el fet que, per decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ara poden obrir teatres, cinemes i gimnasos. En aquest sentit, Lladó va dir que estudiaran la possibilitat de reprendre l'agenda cultural i esportiva de la ciutat. Sempre, això sí, garantint la seguretat. «Ens obre la porta, per exemple, a poder reprendre els entrenaments individuals», va remarcar.

Lladó va explicar que en 15 dies la taxa d'incidència de contagi ha passat del 4 a l'1,2 i que durant les properes dues setmanes l'objectiu assolir una situació «òptima». «Les mesures han funcionat, els establiments han fet la feina i Figueres és una ciutat segura», va insistir. El percentatge de PCRs positives també s'ha reduït entre un període i un altre de 21,56 a 15,19 i els casos confirmats per aquest mitjà han baixat de 141 a 101. A més, Lladó va destacar que a hores d'ara no hi ha pressió assistencial a l'hospital comarcal. En aquest sentit, en declaracions a Catalunya Ràdio el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, va explicar que la situació a Figueres ha anat millorant en els últims 15 dies. Carreras va dir que aquesta millora no és de «tot el que voldríem» però que hi ha alguns indicadors que estan millor i que espera que amb la pròrroga de les mesures «més laxes», en els propers dies les restriccions es puguin aixecar. També va dir que la pressió assistencial ara mateix es dona més als CAPs i que els hospitals estan «bastant tranquils».

Reunió amb el Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir després d'una reunió telemàtica amb representants de l'Alt Empordà que les mesures decretades per contenir els brots de coronavirus a Figueres i Vilafant han demostrat donar «bon resultat». Torra va admetre que «és un moment complicat, especialment per als municipis més turístics», però va insistir en què, malauradament, «anirem tenint brots i hem d'aprendre a conviure amb el virus». «No és fàcil, però hem vist que les mesures que hem anat prenent, per exemple a Lleida i al Segrià, estan donant un bon resultat i, quan vagin apareixent brots arreu del país, haurem d'aplicar-les», va insistir. Durant la reunió va subratllar que les dades actualitzades i públiques de la covid-19 municipi per municipi també han d'ajudar a conèixer les tendències i a donar més informació als alcaldes i alcaldesses «per evitar així trobar-nos amb sorpreses».

A la reunió telemàtica també hi van participar el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el conseller d'Interior, Miquel Buch; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon; la secretaria general de Salut, Laura Pelay; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys; l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez; el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras; l'intendent de la Regió Policial de Girona, Jordi Bascompte, i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila.