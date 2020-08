El nombre de gironins ingressats per coronavirus ja s'eleva a quaranta

El nombre de gironins ingressats per coronavirus ja s'enfila fins a la quarantena, després de l'última actualització del Departament de Salut. D'aquesta manera, se'n sumen quatre més respecte al dia anterior i del total, catorze estan a l'UCI, en estat crític. La bona notícia, però, és que el nombre de casos confirmats va baixar i se'n van notificar 55 de nous, 37 menys que la darrera actualització. D'acumulats des de l'inici de la pandèmia n'hi ha 8.476 i, d'aquests, 6.461 s'han detectat per PCR, 1.581, per testos serològics, i la resta o bé són probables o bé s'han diagnosticat a través d'altres mètodes. Quant a defuncions, se'n va notificar una més i el total s'eleva a 820. D'altra banda, el risc de rebrot se situa en 85,83, entre moderat i alt, i la velocitat de contagi també va a la baixa.

En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, els casos confirmats en total són 597 amb totes les proves, quatre més que el dia anterior. El risc de rebrot continua sent elevat (622,08) en el període entre el 24 i el 30 de juliol, tot i que també va a la baixa, ja que entre el 17 i el 23 de juliol era de 751,08. D'altra banda, la velocitat de propagació també ha baixat.

Ahir, la Fundació Salut Empordà va informar que des de l'1 de juliol s'han detectat 81 positius.

A Vilafant, el risc de rebrot se situa en 654,08 tenint en compte les dades del 24 al 30 de juliol.

Proves PCR en un sol CAP, a Salt

D'altra banda, des d'ahir totes les proves PCR per detectar la presència de coronavirus a Salt es faran al CAP Jordi Nadal. Malgrat que el centre està tancat per culpa dels danys ocorreguts en un incendi, s'ha habilitat un espai per fer-les. Els usuaris que hagin de fer-se una PCR han d'accedir per una porta lateral, tenint en compte que l'accés principal està tancat. Les proves responen a criteris mèdics i es fan d'11 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h.

Segons van explicar fonts de Salut a aquest diari, els principals objectius d'aquesta mesura són «esponjar» el CAP Alfons Moré i contribuir a «evitar aglomeracions i circuits separats», tal com estableix el protocol de Salut als centres d'atenció primària.

Des del 3 de juliol, tota l'activitat assistencial de l'atenció primària de Salt està concentrada al CAP Alfons Moré, després que un incendi al CAP Jordi Nadal obligués a tancar el centre. A la nova ubicació, també s'hi atenen les urgències del cap de setmana i festius de 8 a 20 h, mentre que el control i seguiment de l'embaràs i puerperi per part de les cinc llevadores es fa a l'hospital Santa Caterina.

