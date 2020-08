Rebenten els vidres i regiren l'interior de 38 cotxes en un aparcament i carrers d'Olot

La policia ha confirmat que fins a 38 cotxes van ser assaltats a Olot durant la nit del dilluns, dia 3 d'agost. Els lladres van trencar els vidres dels vehicles i van regirar l'interior. En molts casos van trencar els vidres de la dreta i l'esquerra. Van obrir la guantera i van escampar tot el contingut pel damunt dels seients. Si van veure alguna cosa que els va interessar, s'ho van endur. Veïns van veure tres individus encaputxats voltar per les zones dels fets. L'alarma va ser donada al voltant de les 4.30 hores.

El gruix de cotxes assaltats es va concentrar al voltant de l'aparcament de la Ronda de les Fonts. Es tracta d'un aparcament gratuït de terra que queda entre la Ronda de les Fonts i el carrer Folch i Torras.

És un aparcament molt utilitzat per estar proper al centre. Fa uns dies, ja havien transcendit robatoris a vehicles al mateix aparcament. És un aparcament que a la nit queda una mica solitari i té zones de vegetació abundant que tapa vehicles i persones. També van assaltar cotxes a la ronda Fluvià, la ronda Paraires i la carretera de Santa Pau

Indignació

Alguns dels propietaris dels vehicles es van trobar amb el cotxe assaltat a primera hora del matí, però se'l van haver d'endur per dirigir-se a la feina. D'altres van anar de dret a fer la denúncia a la Policia Municipal o als Mossos d'Esquadra.

A primera hora de la tarda d'ahir, encara hi havia cotxes amb els vidres rebentats a l'aparcament de la ronda de les Fonts. A terra, les restes de vidres trencats marcaven els llocs on havia estat els vehicles assaltats durant la nit.

Alguns usuaris de l'aparcament presents a la zona es van mostrar indignats pels fets. Durant tot el matí d'ahir va haver-hi persones que van exposar la seva indignació a les xarxes socials. Algunes d'elles exposaven que havien patit assalts als seus vehicles. Moltes persones reclamaven més seguretat en forma de més presència policial i més elements de seguretat. També demanaven més compromís de l'Ajuntament.

Robatoris a botigues

La nit dels vidres va tenir més components perquè també van assaltar una botiga del carrer Bisbe Vilanova a cop de tapa d'embornal. Es tracta d'un dels mètodes més utilitzats en els últims temps en robatoris a establiments comercials Una setmana abans van intentar assaltar les instal·lacions de la piscina municipal. Van trencar vidres per accedir a l'interior però l'alarma els va fer fugir. La policia té obertes investigacions per tots els casos. Fa pocs dies, els Mossos i la Policia Local van aconseguir fer dues detencions per robatoris a Olot i Camprodon.