Santa Pau assumeix que haurà de pagar 55.000 euros del projecte del castell

En l'últim ple extraordinari, l'equip de govern de Santa Pau va assumir que haurà de pagar els honoraris del projecte de rehabilitació del castell a l'arquitecte José Espinós. L'alcalde, Pep Companys (Units per Santa Pau-AM), va expressar el desacord del seu grup amb la sentència. Va apuntar que existeix la possibilitat de recórrer al Suprem però va precisar que no pensen fer-ho.

Companys va recordar que quan van entrar a l'Ajuntament el 2011 es van trobar amb un conveni entre la propietat i l'Ajuntament per a la cessió del castell durant 50 anys. Va explicar que el conveni no deia gaires coses però anava acompanyat per un protocol molt extens.

«Deia que la propietat encarregava el projecte a José Espinós però ho pagava l'Ajuntament», va resumir. Va apuntar que van presentar el projecte a la Comissió de Cultura de la Generalitat i aquesta els va respondre que estava mal fet, perquè no garantia la consolidació de l'immoble. Després van consultar l'obligació de pagar la part dels honoraris pel projecte als Serveis Jurídics de la Diputació i els van respondre que no paguessin perquè podrien estar en una situació de malbaratament de diner públic. Així van considerar que era la propietat la responsable de pagar els honoraris a l'arquitecte.

La intervenció de Companys va ser resposta pel cap de l'oposició, David Najera (JuntsxCat). Najera va atribuir a un enfrontament de Companys amb l'anterior alcaldessa la decisió de no pagar. Va raonar que «qualsevol Ajuntament accepta els projectes de l'anterior equip de govern» i que la posició de l'actual equip de govern ha suposat dues sentències desfavorables a l'Ajuntament.

Companys va descartar cap enfrontament. «Només defensàvem posicions diferents», va dir. Companys va considerar que l'Ajuntament no té recursos per afrontar la rehabilitació del castell. Va indicar que tampoc estava clar el que es volia fer a l'interior de l'immoble una vegada estigués consolidat i rehabilitat.