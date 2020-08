SOS Costa Brava canvia d'estratègia i intensificarà la pressió als ajuntaments

La plataforma SOS Costa Brava canvia d'estratègia i intensificarà ara la pressió damunt els ajuntaments per ser "dic de contenció i salvar els darrers retalls de boscos i pineda a primera línia del litoral". L'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, subratlla que s'incidirà sobretot amb tres municipis del Baix Empordà, que han quedat fora del Pla Director i no "tenen cap mena de sensibilitat ambiental". En concret, Palafrugell, Platja d'Aro i Palamós, un ajuntament –aquest últim- que De Ribot arriba a definir com a consistori "autista". En paral·lel, SOS Costa Brava reclamarà que es modifiquin planejaments en municipis on el Pla Director és "manifestament insuficient". En concret, esmenta Cadaqués, El Port de la Selva, Begur i Llançà.