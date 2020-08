La CUP proposa a la Diputació una prova pilot de Renda Bàsica Universal

La CUP proposa a la Diputació adherir-se al manifest Per una Renda Bàsica Universal, promogut per diversos professionals de la Universitat de Girona com a «posicionament públic», així com la «realització d'una prova pilot a diversos municipis com a estratègia de transformació dels serveis socials de base a la demarcació».



Al ple de la Diputació

Els cupaires presentaran demà dijous al ple de la Diputació de Girona una moció per apostar per la Renda Bàsica Universal (RBU), que expliquen que és «universal, incondicional i individual». La CUP creu que «s'ha d'anar més enllà de la Renda Garantida de Ciutadania i la recent aprovació de la nova prestació com l'Ingrés Mínim Vital, que aporten ingressos però presenten mancances i molts problemes en la gestió des dels seus inicis».

Segons la formació, la RBU ofereix millores respecte a aquestes altres ajudes per diferents motius. En primer lloc, afirmen que evita que algunes persones deixin d'acceptar una feina perquè això comportaria perdre el subsidi que reben, que no s'estigmatitzi per fet de que la rebi una sola part de la població, elimina la multiplicitat de subsidis i els costos administratius que se'n deriven i, finalment, facilita que els professionals dels serveis socials puguin dedicar més temps a projectes emancipadors i comunitaris en reduir-se el temps que han de destinar a la burocràcia i seguiment dels subsidis



Mecanisme de «justícia social»

En aquest context, la CUP s'afegeix doncs a la demanda de diversos col·lectius que han defensat l'aplicació de la Renda Bàsica Universal com a «mecanisme de justícia social, equitatiu amb les diverses realitats familiar i alhora com a eina de promoció i accés a la cultura».