Girona adapta els accessos de les escoles a les restriccions i obre els parcs per a activitats

L'Ajuntament de Girona està adaptant els accessos a les escoles de la ciutat a les restriccions per la covid-19 per al curs 2020-2021. Les actuacions s'estan duent a terme aquest estiu en una vintena de centres educatius. A la major part d'ells, s'amplia la zona d'entrada i sortida.

Concretament, a l'escola Àgora, s'eliminaran els aparcaments de davant el centre per poder fer una zona delimitada amb tanques on es puguin esperar les famílies. Una actuació semblant es durà a terme a l'escola Marta Mata, on s'eliminaran els aparcaments més propers a l'entrada de l'escola i es desplaçaran els aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i se'n posaran més. A l'escola Migdia ja s'han eliminat els aparcaments davant del centre i està previst fer-ho també a l'escola Pericot. A l'escola Joan Bruguera també ja s'han tret els aparcaments de motos i les tanques de l'entrada del centre i del carrer Bonastruc de Porta i s'hi han col·locat tanques a l'espera de poder fer unes obres per consolidar l'ampliació de l'espai per als vianants.

El paquet d'actuacions també inclou l'entorn de l'escola Carme Auguet, on es crearà un circuit amb tanques per poder caminar pels vorals sense afectar el trànsit de vehicles i, a més, no es podrà estacionar en el tram comprès entre el carrer de les Illes Filipines i l'accés al camp de futbol. A l'escola Josep Dalmau Carles es col·locaran tanques per protegir l'espai destinat a les famílies de l'aparcament de davant el centre. I a l'escola Font de la Pólvora es posaran pilones a la zona d'entrada per evitar que hi aparquin cotxes. A més, es permetrà a les escoles Annexa Joan Puigbert, Balandrau i Cassià Costal tallar el carrer o algun carril de circulació durant les entrades i sortides dels alumnes amb la tanca que el consistori els cedirà.



Ús dels parcs per a activitats

D'altra banda, el consistori també permetrà que els centres utilitzin espais públics, com ara parcs i places, per a les estones de pati o altres activitats lectives. Està previst que l'escola Annexa Joan Puigbert utilitzi el parc de Vista Alegre; l'escola Domeny, el parc de Domeny; l'escola Eiximenis, la plaça de Josep Pla; l'escola Font de la Pólvora, la pista del barri; i l'escola Verd, el parc de Vista Alegre o el parc del Migdia. Per fer ús d'aquests espais no es requereix cap autorització expressa, però s'han de respectar les normes de convivència d'aquests indrets. També es podrà comptar amb les instal·lacions de les biblioteques de Girona per fer alguna activitat puntual.

Per últim, es controlarà el trànsit davant el Centre d'educació especial Font de l'Abella, el Centre d'educació especial Palau i l'Escola Vedruna perquè no s'acumulin autocars i vehicles a les entrades i sortides dels alumnes. I a l'escola Sagrada Família es condicionarà l'itinerari actual d'entrada, igual que a l'escola bressol Cavall Fort, on ja s'ha actuat, i a l'institut Montilivi.



Pacte amb ERC

L'actuació és fruit d'un pacte del govern de JxCat amb el grup municipal d'Esquerra Republicana, en el qual es va acordar destinar 100.000 euros a millores en l'àmbit escolar i a adaptar els centres davant la situació generada pel coronavirus.

«La tornada a l'escola és un dels reptes importants que tenim ara en la gestió del coronavirus, i cal adaptar els espais davant dels centres perquè és allà on s'acumula més gent en les hores d'entrada i sortida. Fem un pas més en la política de guanyar espais per a vianants arreu de la ciutat, ara davant dels centres educatius», afirma l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

«Les actuacions que s'estan fent als centres escolars faran possible mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions a l'inici de curs», afirma el portaveu d'Esquerra Republicana a Girona Quim Ayats, que recorda que «hi ha una nova realitat a la qual ens hem d'adaptar». «Davant d'aquesta situació, hem d'estar preparats i posar en marxa totes les mesures necessàries perquè la ciutadania pugui mantenir la distància física per evitar al màxim el contagi i garantir que els alumnes tornin a les aules amb seguretat i amb la màxima confiança», va assegurar.