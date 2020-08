L'ONU: l'escola ha d'obrir per evitar una «catàstrofe generacional»

L'ONU va demanar ahir a tots els països a donar prioritat a la reobertura de les seves escoles quan tinguin controlada la transmissió local del coronavirus, advertint que els tancaments prolongats plantegen el risc d'una «catàstrofe generacional». «Vivim un moment decisiu per als nens i els joves de tot el món. Les decisions que els governs i els associats prenguin ara tindran un efecte durador en centenars de milions de joves, així com en les perspectives de desenvolupament dels països durant decennis», va assenyalar el secretari general, António Guterres, en un missatge en vídeo.

Guterres va presentar un informe elaborat per l'organització per analitzar l'impacte del tancament dels col·legis, instituts i universitats i oferir recomanacions als responsables polítics. Segons l'anàlisi, el món ja patia una «crisi de l'educació» abans de la pandèmia, amb més de 250 milions de nens en edat escolar que no estaven escolaritzats i, als països en desenvolupament, amb només una quarta part dels alumnes de secundària acabant els seus estudis amb competències bàsiques.

«Ara ens enfrontem a una catàstrofe generacional que podria malgastar un potencial humà incalculable, minar dècades de progrés i exacerbar les desigualtats arrelades», va avisar Guterres.

La pandèmia, va subratllar, ha causat «la major disrupció que ha sofert mai l'educació». Segons dades de l'ONU, a mitjans de juliol les escoles continuaven tancades en més de 160 països, cosa que afecta més de 1.000 milions d'estudiants, i més d'un centenar de nacions encara no han anunciat dates per a la reobertura. Entre les coses que més preocupen l'organització destaca el temps perdut per milions de nens d'educació preescolar, una etapa considerada clau i que és «el gran igualador», segons va apuntar en una conferència de premsa Stefania Giannini, la directora general adjunta per a Educació de la UNESCO.