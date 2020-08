Els Mossos imposen 9.143 denúncies durant l'estat d'alarma

Els Mossos d'Esquadra han imposat 9.143 denúncies per incompliment del confinament durant l'estat d'alarma a la província de Girona. Així ho especifica el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una resposta parlamentària recent al diputat del PPC, Alejandro Fernádez. L'estat d'alarma va tenir una durada de més de tres mesos (14 març a 21 de juny) i durant aquest període els Mossos van muntar sobretot controls específics en molts accessos de les poblacions o de vies estratègiques de la província per evitar que la gent se saltés les restriccions de mobilitat. Les policies locals també van establir aquests controls però en les dades facilitades pel Departament d'Interior al diputat popular, només hi ha les relacionades amb els Mossos.

Amb l'anàlisi de les denúncies es pot veure en quines regions policials, àrees bàsiques i municipis es van aixecar més actes i en quines menys -veure llistat. Del total de denúncies, prop del 15% es van imposar a la ciutat de Girona (1.354). Una dada que tampoc és d'estranyar a causa de l'alt nombre d'habitants de la capital de província. Tampoc és destacable, que la segona ciutat amb més població de la província (Figueres) sigui la segona del rànquing amb nombre d'actes aixecades (636).



Maçanet, en tercera posició

En canvi, sí que és destacable que Maçanet de la Selva ocupi el tercer lloc del llistat. Aquest municipi compta amb un enllaç a les carreteres que van cap a la Costa Brava. De fet, els Mossos d'Esquadra durant tot l'estat d'alarma van estar muntant un control -gairebé cada dia- a l'entrada i sortida del peatge de l'autopista AP-7. En aquest municipi s'han imposat fins a 626 denúncies durant aquest període.

Per Àrees Bàsiques Policials destaquen les 1.499 denúncies que van aixecar els Mossos de la del Pla de l'Estany-Gironès (2.783), els agents de l'Alt Empordà-Figueres (1.499) o els de la comissaria de la Selva Interior - Santa Coloma de Farners (1.183). Per contra, l'ABP de la Garrotxa és la que menys denúncies va imposar per incompliment del confinament (379), seguida de la del Ripollès (422).