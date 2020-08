Preocupació per la inseguretat ciutadana a Olot i els pobles de la Garrotxa

Les mostres de preocupació per la seguretat ciutadana a Olot arran de les destrosses fetes a 38 cotxes estan a la xarxa i al carrer. Una de les manifestacions més corrents és la pregunta «què passa a Olot» i l'altra és la demanda de més efectius a la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

A més de les destrosses a vehicles i l'intent de robatori a una botiga, ha transcendit que dos contenidors es van incendiar a l'avinguda Pere Badosa a les 3.30 hores de la matinada del dilluns dia 3 agost. L'incendi va ser sufocat pels bombers en poca estona.

A part, de la nit de vidres trencats a vehicles, un seguit de robatoris i actes violents comesos el mes passat han contribuït a la sensació d'inseguretat que els ciutadans manifesten a les xarxes socials.

Entre les alarmes recents existeix un avís per robatori a la discoteca Kratters el dia 26 de juliol, al qual va seguir una denúncia de robatori entrada el 30 de juliol. Segons la denúncia feta als Mossos d'Esquadra, els lladres s'haurien endut la bola de vidre que centrava la pista principal i focus. La discoteca Kratters està inactiva des de fa anys.

El robatori a la discoteca va ser un més dels que han tingut lloc en les últimes setmanes a pisos d'Olot i localitats properes, pels quals la policia va fer detencions.

Un esdeveniment que va tenir molta difusió va ser el del el 18 de juliol, va tenir lloc l'assalt violent a un pis de la carretera de les Tries. En aquest cas els assaltants van colpejar i lligar el propietari i se'n van endur diners. La policia va relacionar l'assalt amb una temàtica de tràfic de drogues



Conseller Buch

Càrrecs electes i algun tècnic van reunir-se amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, el 13 de juliol passat, en una trobada telemàtica. Els alcaldes i regidors van exposar la seva preocupació per la manca d'efectius policials que pateix la comarca. Els càrrecs es van queixar que a vegades només hi ha un cotxe patrulla per cobrir una comarca amb distàncies importants entre les localitats dels límits comarcals i Olot.

A la reunió, van tractar que fa uns 25 anys, van obrir la comissaria dels Mossos d'Olot amb 120 efectius i ara hi ha 80 efectius. A més, sobre la base de la relació actual d'habitants tocarien 160 efectius a Olot. El conseller va plantejar que el 31 de juliol entrarien 680 agents d'una promoció que es repartirien per tot Catalunya. A hores d'ara, aquests agents ja estan a les comissaries. En tota la demarcació de Girona, segons fons policials, hi ha 16 agents més.

Buch també els va explicar que la relació dels fets delictius per cada 1.000 habitants el 2019, a la Garrotxa, havia estat de 38,2%, mentre que a la Regió Policial de Girona havia estat del 63,8%. A Catalunya va ser del 66%.