Santa Pau començarà les obres de can Torra el 2022

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (Units per Santa Pau-AM), en l'últim ple, va informar de la intenció de l'Ajuntament de preparar la reforma de can Torra el 2021 i començar les obres el 2022. La idea és adequar l'edifici perquè pugui acollir un centre d'assistència a la gent gran i d'altres serveis.

Companys va expressar la voluntat després de donar compte de la resposta als projectes relacionats amb can Torra presentats al Pla Únic d'Obres i Serveis.

Va explicar que de la línia per a inversions a municipis petits, els han atorgat 120.000 euros per l'any 2022 i de la línia d'inversions per a inversions en obres municipals, els han atorgat 250.000 euros per l'any 2023.

«Jo penso que és per estar satisfet», va opinar Companys. Va explicar que un cop l'immoble estigui rehabilitat podrà oferir serveis que ara el poble no té i altres que podrà oferir amb millor qualitat. Va explicar que la prioritat és fer-hi un centre de recursos per a la gent gran. A més, va enumerar «un espai millorat per als joves i un espai per a emprenedors».

L'Ajuntament de Santa Pau a finals del 2018 va comprar l'edifici de can Torra. Es tracta d'un immoble de dues plantes qué té entrada per la plaça de Sant Roc al mig del nucli urbà. Té 1.100 m2 de superfície i 500 m2 de superfície exterior. Can Torra està situat al costat de l'hospital de Sant Roc, també de propietat municipal.

Amb la compra de can Torra, l'Ajuntament va aconseguir un important augment de patrimoni per destinar-lo a utilitats del poble.