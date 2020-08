Airbnb qualifica de «pas endavant» el nou decret de turisme de la Generalitat

La multinacional Airbnb considera que el decret de turisme aprovat aquest dimarts pel Govern és «un pas endavant» per als ciutadans que comparteixen els seus habitatges a Catalunya i a Barcelona, on «han patit la seva contínua inseguretat normativa els darrers anys». En un comunicat, la companyia assegura que el seu objectiu ha sigut «treballar amb les autoritats i els municipis catalans en un marc regulador que pogués ajudar els seus residents i a allotjar viatgers a la seva llar de manera responsable, diversificant el turisme, protegint l'habitatge, seguint la normativa vigent i pagant els seus impostos».

Airbnb defensa que compartir habitatge és «essencialment bo» per als municipis catalans i que és «una font d'ingressos vital per a moltes de les seves famílies». En aquest sentit, defensa que els viatgers i amfitrions d'Airbnb van generar una activitat econòmica directa de 1.800 milions d'euros a Catalunya. Segons sosté, cada hoste gasta 132 euros diaris a Barcelona, que és la sisena capital europea amb major despesa per persona i dia. D'aquesta despesa, més del 40% es va destinar a restaurants i més del 45% van fer-se en l'àrea on s'allotjaven.

El nou decret estableix que el titular podrà compartir l'habitatge amb un màxim de quatre usuaris per estades de fins a 31 dies, amb qui haurà de residir.