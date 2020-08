Els APIs reclamen al Govern consensuar la llei de contenció dels lloguers

El Consell Català dels Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) va denunciar ahir que l'administració no els ha tingut en compte en el procés d'elaboració de la proposició de llei de contenció de rendes del lloguer i van reclamar que el text fos consensuat amb tots els actors del sector implicats.

El president del COAPI de Girona i recentment nomenat president dels APIs catalans, Joan Company, va destacar la importància del col·lectiu d'agents immobiliaris dins del sector de l'habitatge a Catalunya. «Representem més de 6.000 professionals de Catalunya i coneixem de primera mà la realitat de la problemàtica de l'habitatge, tant pel propietari com per l'arrendatari», reivindicava Company.

Els APIs administren i comercialitzen gairebé el 80% dels contractes d'arrendament del territori català. «Des de la Conselleria de Justícia en cap moment se'ns ha consultat el nostre parer com experts en la matèria», lamentava, sorprès, el nou president del Consell Català de COAPIs.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar dimarts passat la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, pactada amb ERC, En Comú Podem i la CUP i amb la col·laboració del Sindicat de Llogaters. «Treballaré perquè aquest acord sigui el resultat final», va assegurar el president, tot i que JxCat continua apostant per conservar les seves vuit esmenes al text, que van presentar a finals de juliol.

La CUP va acusar JxCat de voler «boicotejar» la llei. La diputada Maria Sirvent va assenyalar directament el Departament de Territori capitanejat per Damià Calvet i li va retreure que anés «en contra del criteri del president».

La proposició de llei presentada fa uns dies al Parlament està actualment pendent de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries i Torra té previst reunir-se amb representants del Sindicat de Llogaters. Per això, Company va instar el president de la Generalitat a atendre la seva petició «d'una entrevista amb les organitzacions professionals del sector, ja reclamada des de fa uns dies». «Seria lamentable que des de la presidència es limités a escoltar i atendre exclusivament una associació que representa uns interessos molt determinats», va recordar el president dels APIs catalans.

Company també va aprofitar per avisar que « la mesura de limitació dels preus de lloguer, a banda de ser una decisió precipitada i ineficient, provocarà l'efecte contrari». «Molts propietaris no voldran llogar i, per tant, hi haurà menys oferta i disponibilitat de pisos de lloguer, cosa que provocarà un deteriorament del parc privat d'habitatges», va advertir.