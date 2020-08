Capturen dues tortugues exòtiques a l'Estany de Banyoles

Tècnics del Consorci de l'Estany han localitzat dos exemplars d'una espècie de tortuga exòtica que fins ara no s'havia localitzat en un entorn natural a Catalunya. Són dues tortugues d'1,5 i 2 quilos de l'espècie 'pseudemys rubriventris'. Destaquen pel color ataronjat i vistós dels laterals i a sota de la closca. Van aparèixer l'estiu passat durant el seguiment de les tortugues autòctones però no s'ha pogut confirmar l'espècie fins aquest any quan s'ha inclòs en un article publicat en una revista científica internacional. Des del consorci recorden dels riscos d'alliberar exemplars exòtics al medi. En el cas d'aquesta espècie, són una amenaça per a les autòctones ja que, a banda de ser més agressives, també són portadores de malalties.

Nova espècie de tortuga exòtica localitzada a l'Estany de Banyoles. Aquest cop es tracta de la 'pseudemys rubriventris' i és el primer cop que apareix en aquest emplaçament. De fet, no s'havia localitzat mai a Catalunya en un entorn natural. Són dos exemplars de talla gran, un mascle i una femella, que pesen 1,5 quilos i 2 quilos respectivament. Es van capturar l'estiu passat durant el seguiment de la repoblació de tortugues autòctones que els tècnics fan cada any. La seva identificació s'ha allargat uns mesos i s'ha acabat incorporant en un article científic publicat en una revista internacional de la British Herpetological Society sobre les poblacions de tortugues exòtiques al nord-est de la península ibèrica.

Es tracta d'una espècie nord-americana que destaca per la vistositat dels colors de la closca, que és ataronjada, i per tenir ratlles grogues a la pell. Des del consorci recorden que s'han fet molts esforços en l'extracció i control de tortugues exòtiques a l'Estany de Banyoles (especialment les conegudes com a Florida), de manera que la presència de noves espècies com les detectades poden ser una nova amenaça en la recuperació de les espècies autòctones. "Són agressives i poden depredar i transmetre malalties a les espècies d'aquí", destaca Miquel Campos, tècnic coordinador del Consorci de l'Estany. Durant els dos projectes Life amb fons europeus (2010 i 2017) s'han retirat unes 700 tortugues exòtiques i ja es parla d'una població d'exòtiques "controlada".

Un repunt de captures d'exòtiques

La conscienciació ciutadana és clau per continuar avançant, segons Campos. Malhauradament encara queda feina per fer. L'any passat, juntament amb aquests dos exemplars, també van localitzar set exemplars més de les Florida i fins i tot un exemplar adult d'una espècie de la mediterrània que està protegida i en risc d'extinció, la 'testudo hermanni' . L'any 2018, en canvi, només es van detectar dos exemplars de tortuga exòtica.

Des del consorci recorden que les tortugues Florida estan prohibides per llei, a diferència de les 'pseudemys rubriventris', que es poden comercialitzar. "Els productors acaben buscant espècies alternatives per vendre" i superar així les restriccions legals. "Mentre no hi hagi un canvi de mentalitat i de l'administració, el problema persistirà", alerta.

Fins a dia d'avui no s'han localitzat nous exemplars d'exòtica a l'Estany perquè la irrupció de la pandèmia de la covid-19 també ha obligat a reduir les tasques del consorci sobre el terreny. Tot i això, aquest juliol s'ha continuat amb la repoblació de tortugues d'estany amb l'alliberament de vuit exemplars criats en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (Alt Empordà). L'any 2008 es va localitzar un dels últims exemplars i l'espècie estava gairebé extingida a la zona.