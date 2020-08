Concedits 370.000 euros per urbanitzar una rambla a les Planes d'Hostoles

El Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat ha atorgat 370.000 euros per fer la urbanització de la Rambla Dolors Moreno de les Planes d'Hostoles.

L'alcalde de la localitat, Eduard Llorà (JuntsxCat), s'ha mostrat satisfet per la concessió de l'ajut. Llorà ha explicat que l'Ajuntament haurà de prorrogar l'ajut, perquè no poden començar les obres durant aquest any. Segons ell, fins a finals de setembre o principis d'octubre no disposaran del projecte executiu i consegüentment no els queda temps material per fer les licitacions i començar l'obra en aquest exercici.

Llorà ha apuntat que ho canviaran per l'any vinent i ha expressat la seva confiança en el fet que a finals del 2021 principis del 2022 la Rambla Dolors Moreno estigui acabada.

Es tracta d'una de les avingudes més cèntriques i amb més atractiu de la localitat.