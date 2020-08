El consum de dades mòbils a Girona creix un 64% fins al juliol

El tràfic de dades mòbils de la xarxa de Telefónica ha experimentat un pic important aquest juliol tot i la falta de turistes. Així, a la província de Girona, ha pujat un 64% respecte de la quota de tràfic del gener, a molta distància de l'augment del 36% del conjunt d'Espanya en el mateix període de l'any.

En anys anteriors, aquest pic de consum de dades mòbils es produïa a l'agost per l'arribada de visitants internacionals a qui es donava servei des d'aquesta xarxa, arribant al seu punt més àlgid durant el pont d'agost. Aquest any, però, a més d'avançar-se -el pic ja s'ha registrat al juliol-, també s'ha vist com el consum nacional no només ha compensat la falta de turistes, sinó que ha fet que l'increment en el consum sigui encara més alt. Des de Telefónica atribueixen aquest augment atípic, que sobretot ha tingut lloc en localitats costaneres i turístiques, a un «apogeu» de turisme nacional. Segons indica Joaquín Mata, director d'Operacions, Xarxa i TI de Telefónica, aquest canvi «està reflectint els nous comportaments socials que ha portat la 'nova normalitat'». En declaracions a Diari de Girona, Mata recorda que «l'estiu és l'època de l'any més intensa per les xarxes mòbils, amb un gran nombre de persones utilitzant els serveis d'aquestes xarxes en els seus destins de vacances». I atribueixen aquest pic al fet que la població del país hagi decidit passar les vacances a segones residències, i, a més, s'hi hagi desplaçat abans.

De fet, aquest pic de dades consumides a través dels mòbils a l'estiu és molt més pronunciat en localitats costaneres i turístiques, com és la província de Girona. L'increment a l'Estat espanyol és més baix, i se situa a un 36%, tot i que també segueix registrant un pic en aquest període de l'any.



Un «reflex» de la societat

Des de l'operadora creuen que «un cop més, les xarxes són reflex de la societat». I és que ja es va registrar un pic insòlit en el consum de dades mòbils a partir de mitjans de març, coincidint amb l'inici del confinament, que es va sostenir durant els mesos més estrictes de la mesura.

Concretament, durant aquell període, a Girona el trànsit de dades mòbils va augmentar fins a un 47% en dies laborables i un 15% al cap de setmana, per sobre de la mitjana catalana, que es trobava en un 19% i un 8%, respectivament. En aquell moment, van explicar a Diari de Girona que allò podia passar perquè una bona part del treball es va desplaçar des dels centres d'oficines i industrials, als domicilis.

La xarxa fixa de Telefónica també va experimentar un augment destacat en aquells mateixos mesos. A la província de Girona, el trànsit de dades en la banda ampla va ser un 29% més alta durant els dies laborables que de costum, i un 20% els caps de setmana.

Davant la possibilitat que d'ara endavant el consum de dades mòbils, així com de banda ampla fixa, segueixi sent més elevat que els nivells habituals per les circumstàncies de la «nova normalitat», des de Telefónica afirmen que la xarxa està preparada i que, durant aquests pics, està responent «molt bé».