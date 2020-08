Girona trenca la tendència a la baixa i registra un repunt de 59 casos

Les dades d'ahir proporcionades pel Departament de Salut indiquen que, després de dos dies de tendència a la baixa, la Regió Sanitària de Girona va registrar un repunt de 59 nous casos, gairebé el doble que dimarts, que se'n fan notificar 32. Això no vol dir, però, que en només un dia el contagi hagi crescut tant, sinó que els casos corresponen a dies anteriors, tot i que no se sap quan amb exactitud. La nova plataforma d'anàlisi de la situació epidemiològica de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) emet informes setmanals de l'evolució del virus, ja que es considera que es fa un retrat més real de la situació.

D'acumulats des de l'inici de la pandèmia n'hi ha 8.567 i, d'aquests, 6.252 s'han detectat per PCR –40 més que dimarts–, 1.587, per testos serològics –disset més–, i la resta o bé són probables o bé s'han diagnosticat a través d'altres mètodes. Quant a defuncions, no se'n va notificar cap de nova i es mantenen en 821. De totes aquestes morts, segons informa Salut, 364 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris; 249 han tingut lloc en residències; 131, en domicilis particulars i, finalment, 77 encara no s'han classificat. D'altra banda, el risc de rebrot se situa en 78,82, entre moderat i alt i dos punts per sota respecte a dimarts i la velocitat de contagi també va a la baixa.

En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, Salut hi va notificar disset positius més diagnosticats per PCR. El risc de rebrot és molt alt però segueix baixant. La velocitat de propagació és de 0,9, per sota de l'1,89 de dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR és de 224,39. La velocitat de propagació determina el nombre de persones que pot contagiar de mitjana un infectat. Quant a Vilafant, l'altre municipi d'aquesta zona amb restriccions, el risc de rebrot se situa en 466,76 una mica més baix que els darrers dies.

Finalment, el nombre de gironins hospitalitzats ja s'eleva fins a 43, un més que dimarts. D'aquests, dotze continuen a l'UCI, dos menys que el dia anterior.

Demanen «ajudes directes»

D'altra banda, Figueres i Vilafant demanen a la Generalitat «ajudes directes» per als seus comerços, restaurants, hotels, gimnasos i cinemes. Les alcaldesses Agnès Lladó i Consol Cantenys van enviar una carta a la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, on subratllen que aquests sectors han patit «de manera significativa» les restriccions «addicionals i més severes» aprovades pel Procicat per reduir els contagis de la COVID-19 als dos municipis. Sostenen que les limitacions d'aforament o la impossibilitat d'obrir han afectat «de manera greu» el teixit empresarial i s'han traduït «en un impacte de grans dimensions al sector turístic». De fet, hi ha hotels de la ciutat, com el Rambla, que van optar per tornar a tancar perquè el ritme de reserves feia que no els sortís a compte mantenir-se oberts. A l'escrit, també reclamen recursos per fer campanyes que permetin a Figueres i Vilafant «recuperar la imatge» de cara al turisme. En aquest cas, demanen «línies de finançament per a estratègies de promoció econòmica en la mateixa línia d'actuació dels convenis signats a altres comarques de Catalunya, com és el cas del Segrià».

Ahir, la Fundació Salut Empordà va informar que des de l'1 de juliol, s'han registrat 94 casos positius de coronavirus. Actualment hi ha quinze persones ingressades i des de dilluns l'hospital de Figueres ha donat cinc altes hospitalàries. Pel que fa als professionals de l'entitat, n'hi ha quatre de positius per coronavirus.