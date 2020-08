Incidents en un tren obliguen a interrompre la circulació entre Blanes i Maçanet

La circulació de trens entre Blanes i Maçanet va haver de ser interrompuda ahir a la tarda durant unes hores per l'actitud incívica d'alguns passatgers en un comboi a l'estació de Tordera, segons va informar Renfe, que va afegir que es va establir un servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. Agents de l'ordre es van haver de personar a l'estació de Tordera. Cal recordar que fa tres setmanes, tres joves que viatjaven sense bitllet van agredir el revisor d'un tren a Flaçà. Aquest incident va tenir lloc a un quart de set de la tarda en un comboi de la línia R11, quan el revisor va demanar-los el bitllet del trajecte, que no duien. Llavors, els tres joves van agredir el treballador i li van provocar diverses contusions al cos. Els fets van ocórrer amb el tren en marxa en direcció a Barcelona i a l'altura de Flaçà, on els implicats van baixar després de l'agressió. Tot i que els serveis de vigilància van acudir al lloc dels fets, no van poder retenir els joves.