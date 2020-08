La producció de cereals a Girona cau a mínims històrics

La collita d'ordi i blat ha caigut aquest any a mínims històrics a les comarques de Girona on més cereal es cultiva (Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany), amb pèrdues de producció del 70% respecte de la mitjana, segons les dades d'Unió de Pagesos. A més, la producció de colza i nap també es reduirà entre un 30% i un 40% respecte a la mitjana de la zona, per això, el sindicat demana al Departament d'Agricultura mesures per les explotacions més afectades.

Les condicions meteorològiques adverses han passat factura a la producció gironina de cereals d'hivern, com l'ordi, el blat, el pèsol, el sègol o el colze, que se sembren a la tardor i es cullen a principis d'estiu. Des de bon principi, les onades de fred van impedir el desenvolupament correcte de l'arrel de la planta. El punt fort de calor durant el mes de maig i l'excés de pluges durant la collita, combinada amb una falta de nutrients i l'acció dels fongs, han resultat devastadors per la producció.

El sindicat remarca que s'han acabat complint «els pitjors pronòstics» i «molts camps s'han deixat sense recol·lectar, fins i tot, amb els discos passats». Els experts també recorden, que aquest any ja les han vist de tots colors. A finals de gener, ja van patir les conseqüències del temporal Gloria que, si bé remarquen que no ha estat decisiu en els resultats de la collita d'aquest estiu, els va obligar a ressembrar molta extensió de camp.

Nivell baix de proteïna en blat

Una altra problemàtica ha estat el baix pes específic i el nivell de proteïna en blats, la qual cosa significa que no es podran destinar al consum humà i s'hauran de comercialitzar per a pinso, amb la pèrdua de valor econòmic que això suposa.

Des d'Unió de Pagesos, ara estan a l'expectativa de l'evolució dels conreus d'estiu, com el blat de moro, el gira-sol i el sorgo, que es van sembrar a la primavera i s'espera collir-los a finals d'estiu. En aquest sentit, des del sindicat pronostiquen un increment de la superfície sembrada d'aquests cereals perquè les pluges d'hivern i primavera no van permetre la sembra del conreu d'hivern quan tocava.

Mala collita generalitzada

La producció d'ordi i de pèsol ha experimentat un decreixement arreu del territori català. Des del sindicat assenyalen les pluges de primavera com a principal culpable, un factor al qual el conreu mediterrani de cereal no està adaptat. La humitat va dificultar la maduració del gra i el va fer germinar. A part, des d'Unió de Pagesos també recorden que la prohibició de la caça durant el confinament va provocar un augment dels danys de senglars, cabirols i conills joves als camps.

Davant d'aquest escenari, el sindicat demana al Departament d'Agricultura que faci un seguiment acurat de les pèrdues, per adequar el pagament d'impostos dels pagesos cerealistes a l'excepcionalitat de la situació. A més, també reclamen un avançament dels ajuts directes europeus de la PAC i que s'habilitin línies de préstecs bonificades per a aquells productors que ho necessitin. De moment, encara no hi ha cap reunió fixada entre representants de les dues parts.

D'altra banda, Unió de Pagesos denuncia que les indemnitzacions de les asseguradores són tan baixes, que sovint surt més a compte no reclamar el dany a Agroseguro per evitar increments en el preu de la pòlissa.

Preus de venda deficitaris

Els pagesos també lamenten que des de fa temps treballen amb preus de venda molt inferiors als costos de producció. A part de les demandes d'ajuts a les institucions, des d'Unió de Pagesos tenen clar que la societat també juga un rol important a l'hora d'impulsar la producció local. «A vegades volem ser molt ecològics, però ens oblidem dels productes de proximitat» i «ajudar els productors locals, és la millor manera de fer país», afirmen.