Rescatada una excursionista de 18 anys al Puigmal

Els Bombers van realitzar aquest dimarts a la nit un rescat de muntanya que va finalitzar a la matinada. Van haver d'auxiliar una excursionista de 18 anys que no es trobava bé al Puigmal. La noia anava amb un altre jove amb qui havien fet una caminada durant el dia i estaven molt cansats. Segons fonts dels Bombers, la noia presentava signes de deshidratació, tal com va poder certificar el metge de Núria. Tot i això, no es va necessitar activar el SEM ni tampoc traslladar-la a cap centre sanitari.

Els Bombers van rebre l'avís quan passaven tres minuts per les deu de la nit i per auxiliar la jove van activar-hi dos equips dels especialistes en rescats dels GRAE, dues dotacions terrestres i el metge de Núria. En localitzar-la, la noia anava amb un altre jove. La jove presentava sobretot signes de deshidratació i petits símptomes d'hipotèrmia. Quan la van poder recuperar, -en tot moment estava conscient- els efectius la van ajudar de baixar a peu des del Puigmal fins al cremallera de Núria. Això va ser cap a les cinc de la matinada. La jove després se'n va anar amb la seva família que estava per la zona i els Bombers van donar el servei per finalitzat.