Ryanair restableix el 60% dels vols programats a l'agost

Ryanair ha restablert més del 60% de la programació de vols des de l'1 d'agost després de la inactivitat dels darrers mesos com a conseqüència del coronavirus, segons ha anunciat l'aerolínia en un comunicat. Durant el mes de juliol, Ryanair ha transportat 4,4 milions de clients a destinacions de tot Europa.

La companyia anirà augmentant les freqüències a mesura que pugi la demanda i de moment aquest mes ja opera 1.600 rutes i més d'11.000 vols setmanals.

Ryanair ha demanat als seus passatgers que compleixin amb les mesures per volar segur, com l'ús obligatori de les mascaretes o que no s'utilitzin els diners en efectiu. La companyia ha llançat una oferta de bitllets de 19,99 euros.

