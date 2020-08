Sant Joan de les Abadesses tanca l'accés al gorg de Malatosca per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha decidit tancar l'accés al gorg de Malatosca, ja que en les darreres setmanes s'ha detectat un augment de visitants en aquest indret. Segons el consistori, és "impossible fer un gestió directa per poder fer un control de les mesures de distanciament social i l'ús de mascaretes" i, per aquest motiu, ha decidit tancar l'accés a partir d'aquest divendres 7 d'agost. La mesura es mantindrà de manera indefinida fins que la situació "sigui favorable" o fins que es dissenyi un dispositiu que permeti el control d'accés.

D'altra banda, el consistori també ha detectat que moltes persones utilitzen el cotxe per acostar-se el màxim possible a l'accés al gorg, que s'ha de fer a peu. Aquests vehicles fan servir una part de la vida verda, per on no es pot circular amb vehicle, i aparquen als vorals de camins on no està autoritzat l'estacionament. Això provoca problemes de mobilitat per als veïns dels masos de la zona.

L'Ajuntament assegura que també ha tingut coneixement d'empreses que ofereixen viatges organitzats des de Barcelona només per accedir al gorg. Per això, han dit, s'hi posaran en contacte per anunciar-los aquesta prohibició i "per intentar dissuadir-los de continuar promocionant un turisme de masses i descontextualitzat de la resta d'oferta equilibrada de cultura, d'oci i de patrimoni que hi ha a la vila".