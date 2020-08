Torra anima els ajuntaments a no transferir els romanents a l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va proposar ahir que els ajuntaments catalans no transfereixin els romanents al Govern espanyol en el marc de la mesura aprovada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que estableix que els municipis que cedeixin el superàvit al Ministeri d'Hisenda podran utilitzar, entre el 2020 i el 2021, com a mínim el 35% dels fons aportats.

En una piulada, va criticar la decisió del PSOE i «l'abstenció de Podem i comuns».

«Demano a tots els ajuntaments del país que s'oposin a aquesta mesura i que no transfereixin els diners a Madrid», va declarar Torra, que va qualificar «d'espoli» els 5.000 milions d'euros provinents dels ajuntaments catalans.

El FEMP va impulsar la proposta gràcies a l'abstenció d'Unides Podem i el vot de qualitat del president socialista.

El Govern espanyol va arribar a un acord amb l'agrupació municipalista i el Consell de Ministres la va transformar en un decret llei, que implica que els municipis cedeixin el seu superàvit a les arques de l'Estat per afavorir la recuperació i la reactivació econòmica. Aquests diners seran retornats en els pròxims dotze anys i el municipi només els podrà destinar als àmbits determinats per l'Estat.

El Congrés dels Diputats ha de decidir si refrenda o deroga aquest decret llei abans de 30 dies hàbils. De moment, les coses no pinten bé pel govern de Sánchez perquè tots els partits de l'oposició, que sumen majoria absoluta, ja han expressat el seu malestar envers aquesta decisió. Fins i tot Unides Podem, els socis del govern de coalició, que en un principi van permetre que el decret tirés endavant, podrien votar-hi en contra el mes de setembre.

El president de l'Associació Catalana de Municipis va declarar amb contundència que «els ens locals no han de ser el banc del govern de l'Estat» i que aquest decret suposa un «greuge» entre els municipis amb superàvit i sense.