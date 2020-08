Tres robatoris a les piscines de Tortellà i Montagut en una setmana

La nit del dilluns passat uns lladres van entrar al recinte de la piscina municipal de Montagut i Oix, la mateixa nit en què també es va produir un assalt a la piscina pública de Tortellà, que ha estat objecte de dos robatoris en una setmana, segons ha pogut saber aquest diari.

En el cas de la piscina de Montagut, es tracta d'un equipament situat prop de la cruïlla de les carreteres que van a Sadernes i Tortellà. Per entrar-hi, els lladres es van situar a la part de la carretera de Sadernes amb menys edificis que l'altra. Van tallar la xarxa de protecció en un lloc que limita amb un parc infantil i van entrar dins del recinte de la piscina. Un cop dins, van esbotzar una porta que va a parar a l'edifici que acull els vestuaris i el bar. Dins de l'edifici, es van trobar amb les portes tancades i es van haver d'enfilar per unes finestres respiradores que estaven mig tancades. D'aquesta manera es van trobar dins de la zona de vestuaris que van regirar del tot sense trobar res perquè els vestuaris estan fora de servei per causa de la covid. Des dels vestuaris, van arribar al bar on van robar la caixa registradora i una tauleta electrònica que tenien per controlar les entrades.

Durant la mateixa nit, van robar la piscina de Tortellà. Es tracta d'un equipament situat a la zona esportiva. L'accés a la piscina i el bar, una petita construcció, estan voltats d'arbres i en pendent, per la qual cosa queden una mica amagats de nit.

En aquest cas els lladres van rebentar una finestra lateral del bar i van entrar a l'interior. Un cop dins van regirar l'interior dels congeladors i es van endur la màquina registradora. Es van poder endur gelats que hi havia als congeladors. Es dona el cas que encara no feia una setmana que hi havien entrat a robar pel mateix lloc. En aquella ocasió per obrir la finestra van fer servir una pota de cabra que un cop perpetrat el robatori se la van oblidar al cim del taulell on se serveixen gelats i refrescs. El que no van oblidar va ser la caixa registradora i els gelats.

Els alcaldes i càrrecs públics de la Garrotxa es queixen de poca presència policial a la comarca.