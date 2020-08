El Banc dels Aliments de Girona té el magatzem «gairebé buit»

El Banc dels Aliments de Girona incrementa el nombre de beneficiaris i arriba a 42.000 persones a les quals reparteix menjar, la mateixa quantitat a la qual es va arribar a la crisi del 2008.

En declaracions al Diari de Girona, Frederic Gómez, el president de l'entitat a la província de Girona, ha explicat que s'ha arribat al mateix nombre de beneficiaris tot i que «al 2008 hi vam arribar amb un període d'un any, i ara ha estat molt ràpid, vam tenir un increment molt elevat en tan sols dos mesos».

Agraïments a la societat civil

A part de les ajudes de superfícies comercials, d'empreses i la campanya del Departament d'Agricultura per potenciar que els agricultors puguin donar aliments al Banc o ajudes de la Unió Europea „que no sap si continuaran oferint tot i la crisi actual„, el president agraeix especialment «la solidaritat exemplar de la societat civil i l'administració» durant aquesta pandèmia, en la qual explica que els voluntaris s'han multiplicat: «Els grans hem treballat des de casa, mentre que els joves s'han ofert per substituir-nos», diu Gómez. Actualment afirma que disposen d'entre 40 i 50 voluntaris.

Magatzem «gairebé buit»

La por que tenen ara és si podran abastir en els mesos vinents a tothom que ho necessiti, ja que comencen a tenir el magatzem «cada vegada més buit». «Calculo que hem repartit més d'un milió de quilos des de l'inici de l'estat d'alarma. No sabem si continuarà o no la solidaritat de la gent, el que sí que sabem és que les necessitats dels gironins per disposar d'aquests aliments continuaran augmentant. Després de la crisi sanitària ve la crisi social i econòmica», recalca Frederic Gómez.

A la tardor el Banc dels Aliments tornarà a impulsar el Gran Recapte, que enguany canviarà el format t a causa de les mesures preventives per la covid-19.

