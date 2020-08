La Diputació destina més de 100.000 euros en prevenció

La Diputació de Girona va aprovar per unanimitat, en el ple d'ahir, la convalidació d'un expedient de suplement de crèdit del pressupost de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, amb un import de 118.685,30 euros per a despeses en productes farmacèutics i material sanitari per a la prevenció de la covid-19. Es tracta d'una provisió per a rebrots i altres situacions en què aquests productes i materials puguin resultar necessaris.

Des de l'inici de la pandèmia, la Diputació de Girona ha aprovat diverses partides per combatre els efectes del coronavirus a la província en molts àmbits diferents. L'organisme Dipsalut s'encarrega de promoure la salut pública a tota la província.

