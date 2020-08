Girona registra una forta davallada de pacients ingressats pel virus

Després de setmanes de repunts, el nombre de gironins ingressats per coronavirus va patir ahir una forta davallada. En un sol dia, els hospitalitzats van baixar de 43 a 33 i, d'aquests, n'hi ha onze a l'UCI, un menys que la darrera actualització. D'altra banda, després de l'augment de dimecres, el nombre de casos confirmats va tornar a baixar i se'n van notificar 40 de nous, 19 menys que la darrera actualització. D'acumulats des de l'inici de la pandèmia n'hi ha 8.607 i, d'aquests, 6.554 s'han detectat per PCR, 1.613, per testos serològics, i la resta o bé són probables o bé s'han diagnosticat a través d'altres mètodes. Quant a defuncions, se'n va notificar una més i el total s'eleva a 822. D'altra banda, el risc de rebrot se situa en 79,1, entre moderat i alt, i puja lleugerament respecte a la darrera actualització, quan era de 78,82.

En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, Salut hi va notificar dotze positius més diagnosticats per PCR. El risc de rebrot és molt alt però segueix baixant i ara se situa en 500,04. La velocitat de propagació és de 0,93, per sota de l'1,86 de dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR és de 232,85. La velocitat de propagació determina el nombre de persones que pot contagiar de mitjana un infectat. Quant a Vilafant, l'altre municipi d'aquesta zona amb restriccions, el risc de rebrot se situa en 418,71. En total, el municipi acumula 63 casos des de l'inici de la pandèmia.

Impacte a Castelló d'Empúries

D'altra banda, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries està començant a reunir informació sobre l'impacte socioeconòmic de la covid-19 al sector comercial i empresarial del municipi.

El consistori explica que «en aquests moments ens trobem a mig estiu i les empreses poden començar a fer un primer balanç de la temporada, és per això que s'ha cregut oportú demanar la participació als diferents sectors econòmics per conèixer la repercussió real de la crisi sobre els negocis». Des del departament de Promoció Econòmica s'ha elaborat una enquesta amb l'objectiu de conèixer quina és la situació de primera mà, quines són les necessitats i preveure les mesures i accions necessàries per impulsar les polítiques que en un futur immediat puguin implementar-se per donar suport al teixit empresarial i comercial del municipi.

La col·laboració entre el sector públic i el sector privat del municipi es va iniciar a partir de l'estat d'alarma amb la creació de les taules de treball. Es van posar en comú les problemàtiques dels diferents sectors i en van sorgir mesures que el consistori va adoptar.

